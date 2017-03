Hoher Bekanntheitsgrad der DVB-T2 HD-Umstellung am 29. März 2017 - Initiative DVB-T2 HD rät umgehend geeignete Empfangsgeräte anzuschaffen (FOTO)

München/Berlin (ots) -Nach einer aktuellen repräsentativen Umfrage* durch Kantar TNS imAuftrag der Initiative DVB-T2 HD ist die Umstellung bei bereits 84Prozent aller DVB-T-Nutzer, also auch jenen, die diese Empfangsartfür Zweit- und Drittgeräte nutzen, bekannt. Zuschauer, dieausschließlich DVB-T nutzen, sind zu 94 Prozent informiert.Die Initiative DVB-T2 HD rät jetzt dringend, die Umstellunganzugehen und geeignete Empfangsgeräte anzuschaffen. In einembundesweiten Aktionstag am 16. März 2017 informieren die Sender sowieweitere Marktpartner über die Einführung. Umfangreiche Informationenzu den Geräten, Programmen sowie ein Empfangscheck stehen im Internetunter www.DVB-T2HD.de zur Verfügung.Ab dem 29. März 2017 sind rund 40 öffentlich-rechtliche undprivate HD-Programme über DVB-T2 HD in den Ballungsräumen zuempfangen. Zum Empfang der meisten privaten Programme sindentsprechende Empfangsgeräte und das kostenpflichtige Programmpaket"freenet TV" erforderlich. Die Kosten für die öffentlich-rechtlichenProgramme werden aus dem Rundfunkbeitrag gedeckt.Um das volle Programmangebot zu sehen, müssen alle Haushalte mitDVB-T2 HD-Empfang ab 12 Uhr am 29. März 2017 einen Sendersuchlauf amneuen Empfangsgerät durchführen. Die sukzessive Abschaltung derDVB-T-Signale an den umzustellenden Standorten beginnt am 29. März2017 ab 0 Uhr. Danach werden die neuen Programme schrittweiseaufgeschaltet. Zwischenzeitlich gibt es für wenige Stunden keineFernsehsignale über Antenne in den Umstiegsregionen.Senderstandorte, die am 29. März noch nicht auf DVB-T2 HDumgestellt werden, senden bis zu deren Um-/Abschaltung weiterhin dieProgramme in DVB-T.*Umfrage im Zeitraum vom 14.2. bis 8.3.2017 telefonisch bei über2000 PersonenPressekontakt:Hinweis für Redaktionen: Eine Grafik steht unterwww.DVB-T2HD.de/downloads/bekanntheit zur Verfügung.Pressekontakt (nicht zur Veröffentlichung):Projektbüro DVB-T2 HD DeutschlandVeit OlischlägerTel. 089/45 11 51 92presse@DVB-T2HD.deOriginal-Content von: Projektb?ro DVB-T2 HD Deutschland, übermittelt durch news aktuell