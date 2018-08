Stuttgart (ots) -"Nächste Ausfahrt - Hohenlohe", Donnerstag, 16. August 2018, 20:15bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-WürttembergHohenlohe, einst ein beschauliches Land der Schlösser und Burgen,ist heute ein Land der Superlative. Es hat die meistenWeltmarktführer, die größte Dichte an Ökobauern, einen dergroßzügigsten Kunstmäzene in Deutschland, die ersten deutschen Jeansund die Kochertalbrücke, bei der Eröffnung 1979 die höchste BrückeEuropas. Die Sendung "Nächste Ausfahrt - Hohenlohe" im SWR Fernsehenin Baden-Württemberg geht auf eine Zeitreise und zeigt dieEntwicklung des Landkreises. Zu sehen am Donnerstag, 16. August 2018,20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg.Privates KunstmuseumReinhold Würth schaffte den Aufstieg von einem Schraubenhandel miteinem Mitarbeiter zu einem weltweiten Firmenimperium mit 78.000Mitarbeitern. An seiner international beachteten Kunstsammlung lässter die Öffentlichkeit teilhaben.Von der Landwirtschaft zur IndustrieDer Fotograf Roland Bauer dokumentiert mit seinen Fotos dieEntwicklung Hohenlohes vom landwirtschaftlich geprägten Land zu einemZentrum der Industrie. Das Markenzeichen von Hohenlohe hat derLandwirt Rudolf Bühler mit dem fast ausgestorbenenSchwäbisch-Hällischen Landschwein gesetzt. Die Akademie in Künzelsau,auf der einst Bauerntöchter ordentliche Hauswirtschaft lernensollten, macht heute Betriebsleiterinnen und Landwirte in modernerWirtschaftsführung fit.Zukunft für Schlösser und BurgenDie zahlreichen Fürsten zu Hohenlohe ließen ihre Schlösser nichtverkommen, beispielhaft in Langenburg. Fürst Philipp zu Hohenlohegründete hier das Internationale Forum für Nachhaltigkeit, sucht nachLösungen, um nachhaltig leben und überleben können.Weitere Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Linksunter http://x.swr.de/s/wl3.Pressekontakt:Katja Matschinski, Tel. 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell