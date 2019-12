Hohen Förderzuschuss nutzen - Alte Heizung jetzt austauschen

Mickhausen/DE (ots) - Wer in eine umweltfreundliche Pelletheizung investiert,profitiert von niedrigen Brennstoffkosten und von hochattraktivenFörderzuschüssen.Der Wunsch nach sauberer und bezahlbarer Energie ist bei Sanierern so groß wienie zuvor. Umweltfreundliche Energien sind deswegen die erste Wahl. Eigentümerprofitieren vom geringen Verbrauch und damit von niedrigen Kosten, gleichzeitiggewinnt die Umwelt. Das Motto der Bundesregierung lautet: "Raus aus dem Öl" underneuerbare Energien nutzen! Dank attraktiver Förderung entscheiden sich immermehr Eigenheimbesitzer für einen Energieträgerwechsel, wie beispielsweise AnitaKempf aus dem badischen Schutterwald. Sie sanierte ihre 30 Jahre alte Ölheizung:"Bei der Erneuerung stand für mich fest, eine umweltverträgliche Heizanlageinstallieren zu lassen. Mein Handwerker hat mir daraufhin die PelletheizungPellematic von ÖkoFEN empfohlen, weil sie sehr zuverlässig ist und sich für michhinsichtlich Komfort und Bedienung nichts ändert." Die Pellematic bietet alleVorteile des ökologischen Heizens: Hocheffiziente Verbrennung, leistungsstarkeTechnik und dauerhaft niedrige Brennstoffkosten.Schon jetzt können Eigentümer Fördermittel und zinsgünstige Darlehen beantragen,wenn sie ihr Haus klimafreundlich sanieren. Diese Förderung soll nun ab Januaraufgestockt werden. So will der Bund die bestehende Bundesförderung um einSonderprogramm zum Austausch alter Ölkessel erweitern. Die "Austauschprämie"beim Umstieg auf eine saubere Alternative soll nach Regierungsplänen bis zu 45Prozent der Kosten umfassen.Hilfe für eine maximale FörderungDas Angebot an bundesweiten und regionalen Fördertöpfen ist derzeitaußergewöhnlich umfangreich. Um Bauherren und Sanierer bestmöglich zuunterstützen, bietet ÖkoFEN den FörderservicePlus. Fachleute prüfen dieFördervoraussetzungen, fragen passende Förderprogramme ab und beurteilen dieseauf Kombinierbarkeit. Nach Vorbereitung der Förderanträge für BAFA, KfW und fürinfrage kommende Förderprogramme von Land, Kommunen oder Energieversorgern,werden die Anträge für den Endkunden erstellt. Im Bedarfsfall werden diese auchmit den nötigen Dokumentationen versehen, zum Beispiel mit demKfW-Sachverständigennachweis. Auch Anita Kempf profitierte von den Zuschüssen.Dank der Förderexperten konnte sie das Bundesförderprogramm mit dem der Gemeindekombinieren. Anita Kempf ist begeistert: "Es hat alles reibungslos geklappt undich erhielt meine Fördergelder schnell. Der Erstkontakt erfolgte im März 2019,im April erhielt ich die gesammelte Aufstellung samt Antrag. Im Mai erfolgtebereits die Zusage."Weitere Information zu aktuellen Förderprogrammen unterhttps://www.oekofen.com/de-de/foerderungen-deutschland/.Pressekontakt:PR Company GmbHDomenic LiebingWerner-von-Siemens-Str. 6D-86159 AugsburgTel +49 (0) 821/ 258 93 00Fax +49 (0) 821/ 258 93 01e-Mail: oekofen@prcompany.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134502/4463094OTS: ÖkoFEN Heiztechnik GmbHOriginal-Content von: ÖkoFEN Heiztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuell