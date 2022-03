Hohem iSteady V2 gewinnt 2022 Red Dot Design Award in Deutschland

Shenzhen, China, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -Hohem iSteady V2, ein echter KI-Smartphone-Stabilisator mit eingebautem, patentiertem KI-Vision-Sensor, der von Hohem Technology auf den Markt gebracht wurde, hat in Deutschland den Red Dot Design Award erhalten, eine Auszeichnung, die allgemein als Oscar der Designbranche gilt.Hohem Technology, ein chinesisches Hightech-Unternehmen, das auf intelligente Bildgebung spezialisiert ist, hat mit der Einführung des weltweit ersten Smartphone-Stabilisators mit Gesichtsverfolgungsfunktion die Führung bei der Entwicklung intelligenter Handheld-Stabilisatoren übernommen. Das mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Produkt Hohem iSteady V2 ist ein großer Erfolg für das Unternehmen bei der Förderung der intelligenten Entwicklung von Smartphone-Stabilisatoren.Der Hohem iSteady V2 verfügt über eine eingebaute Kamera mit patentierter KI-Hardware zur visuellen Erkennung und maßgeschneiderten KI-Verarbeitungsalgorithmen. Er ist mit automatischer Gesichts- und Gestenerkennung ausgestattet, ohne dass eine separate App erforderlich ist - ein Novum, denn bisher war für intelligentes Tracking die Installation eines separaten Programms erforderlich. Das Produkt ist mit einer breiten Palette von Software und Hardware kompatibel. Selbst wenn das Gerät an einem Ziegelstein oder einem Stück Holz befestigt ist, steht die KI-Ortung weiterhin zur Verfügung, wodurch die Bedeutung der visuellen Ortung neu definiert wird.Darüber hinaus ist die KI-Ortung des Hohem iSteady V2 nicht nur auf Gesichter beschränkt, sondern kann auch die Körperkonturen des Benutzers erkennen, so dass die Ortung auch dann möglich ist, wenn der Benutzer mit dem Rücken zum Gerät steht. Der Hohem iSteady V2 unterstützt auch die Gestensteuerung mit der Hand, so dass Fernbedienungen möglich sind, ohne dass der Bildschirm oder die Tasten berührt werden müssen. Mit der OK-Geste wird beispielsweise das KI-Tracking schnell gestartet, während das Zeigen der Handfläche es wieder ausschaltet. Diese äußerst praktische Funktion ist ein Segen für aufstrebende Videoersteller und Live-Streaming-Nutzer gleichermaßen.Der Stabilisatorkopf, der vom Design der Bionic Owl inspiriert wurde, zeichnet sich durch hohe KI-Erkennung, schnelles Tracking und automatische Verfolgung aus. Das umlaufende Aufhelllicht und das einzigartige Diamantprismendesign erzeugen drei Stufen von einstellbarem, natürlichem, weichem Licht, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer für verschiedene Beleuchtungsarten zu erfüllen und die Gesamtqualität einer Videoaufnahme zu verbessern. Der dreiachsige iSteady4.0-Anti-Verwackelungsalgorithmus und das optimierte Sichtfeld (FOV) des Objektivs sorgen für eine präzise visuelle Erkennung, was die Flexibilität weiter erhöht.iSteady V2 ist mit einer doppelt laminierten Platte ausgestattet, um nicht nur ein intelligentes Schießerlebnis zu bieten, sondern auch eine optimale Raumnutzung und Tragbarkeit zu gewährleisten. Das faltbare Produkt ermöglicht viele Modi, einschließlich der Aufnahme von Videos aus der Hand. Der ergonomische Griff mit Ledertextur sorgt für ein angenehmes Gefühl während der gesamten Aufnahme. Mit einem Gewicht von 263 Gramm ist der iSteady V2 das ideale Werkzeug für die Erstellung von Online-Videos.Hohem Technology hat es sich zur Aufgabe gemacht, intelligente Technologie in die hochwertige Stabilisierungsvideografie zu integrieren, damit „jeder die schönsten Momente seines Lebens aufnehmen und mit anderen teilen kann". Hohem Technology fördert Innovationen, um sowohl Amateur- als auch Profivideografen eine sinnvolle, intelligente Aufnahmeerfahrung zu ermöglichen. Die Verleihung des Red Dot Design Award 2022 hat dem Unternehmen viel internationale Anerkennung eingebracht. Hohem Technology wird sich auch weiterhin an den Markenwert „immer bestrebt sein, ein besseres Benutzererlebnis zu schaffen und kontinuierlich unabhängige Fähigkeiten zu verbessern, um den Benutzern Produkte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten" halten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1766511/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1766510/image_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1492987/Logo.jpgPressekontakt:Xudeng Zhang,xudeng.zhang@hohem.com,+86-14775611127Original-Content von: Hohem, übermittelt durch news aktuell