Hohe Spritpreise in beliebten Urlaubsländern / Aufwärtstrend in Deutschland vorerst gestoppt (FOTO)

München (ots) -Autourlauber sollten sich vor der Reise über die Höhe derKraftstoffpreise in ihrem Urlaubsland informieren. So zahlt manbeispielsweise in Italien für einen Liter Kraftstoff im Schnitt rund20 Cent mehr als in Deutschland. In den Niederlanden ist Super sogarum bis zu 30 Cent teurer. Um knapp 20 Cent billiger ist Benzindagegen in Österreich; wie in Deutschland gibt es aber aucherhebliche regionale Preisunterschiede.Nach einem fünfwöchigen Aufwärtstrend sind die Kraftstoffpreise inDeutschland wieder etwas zurückgegangen. Wie der ADAC mitteilt,kostet ein Liter Super E10 zurzeit im bundesweiten Mittel 1,323 Euro.Gegenüber der Vorwoche ist dies ein Rückgang von 0,1 Cent.Diesel-Kraftstoff hat sich um 0,6 Cent auf 1,124 Euro je Literverbilligt.Ausführliche Informationen gibt es unter www.adac.de/tanken.Auskunft über die Spritpreise an den deutschen Tankstellen bietetauch die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".