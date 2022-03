Hohe Spritpreise: Irland zahlt Lastwagenfahrern 100 Euro pro Woche

DUBLIN (dpa-AFX) - Die irische Regierung will Lastwagenfahrern vorübergehend 100 Euro pro Woche zahlen, um sie angesichts der stark gestiegenen Spritpreise zu unterstützen. Man erkenne damit die Rolle der Betriebe an, "das Land am Laufen zu halten", sagte der irische Verkehrsminister Eamon Ryan am Freitag nach einem Bericht der "Irish Times". Die Maßnahme soll zunächst für acht Wochen gelten und danach überprüft werden. Man wolle den rund 20 000 Fahrern der Branche angesichts der "außergewöhnlichen Umstände" helfen, die der Krieg in der Ukraine ausgelöst habe, hieß es.

Vor wenigen Tagen hatte die irische Regierung bereits angekündigt, Steuern auf Benzin und Diesel senken zu wollen. Die Steuer bei Benzin soll um 20 Cent sinken, bei Diesel um 15 Cent. Die Maßnahme soll bis 31. August gelten./swe/DP/ngu