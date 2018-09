Hohe Risiken bei der Finanzierung von Braunkohle-Folgeschäden / Studie mahnt, Gelder für Tagebauschäden schleunigst zu sichern

Berlin (ots) - Das Risiko, dass die Steuerzahler für Schädenaufkommen müssen, die infolge von Braunkohle-Tagebauen entstehen, istgestiegen. Grund dafür sind die jüngsten Konzernumstrukturierungenbei RWE, LEAG und MIBRAG. Bisher haben Bundes- und Landesregierungenversäumt, die Rekultivierung und Ewigkeitsschäden der Tagebauefinanziell abzusichern. Dies zeigt eine neue Studie des ForumÖkologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag des Bund fürUmwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Klima-AllianzDeutschland."Es ist inzwischen offensichtlich, dass die großen Energiekonzernejede Möglichkeit ergreifen, sich der immensen Folgekosten ihresGeschäfts zu entledigen. Bei LEAG und MIBRAG ist schon heute klar,dass der tschechische Mutterkonzern im Pleitefall nicht haften wird.Das sollte den Landesregierungen in Dresden, Magdeburg und Potsdamdie Schweißperlen auf die Stirn treiben", erklärt Tina Löffelsend,Energieexpertin beim BUND."Das Finanzierungsmodell der Konzerne ist auf Sand gebaut", sagtStefanie Langkamp, Kohleexpertin der Klima-Allianz Deutschland. "Esfunktioniert, wenn überhaupt, nur kurzfristig und missachtet dengeplanten Ausbau der Erneuerbaren sowie den Kohleausstieg. DieKohlekommission ist gefragt, hierfür Lösungen vorzuschlagen. Dannmuss die Bundesregierung schnell handeln. Sonst bleiben am Ende dieBundesländer und damit die Steuerzahler auf den Kosten sitzen." DieFörderung von Braunkohle im Tagebau hinterlasse tiefeLandschaftsnarben und schwere Schäden an Öko- und Gewässersystemen.Die vollständige Beseitigung verursache Kosten in zweistelligerMilliardenhöhe und werde mehrere hundert Jahre in Anspruch nehmen.Die Studienautoren empfehlen, die Gelder für die Tagebauschädenzeitnah in einen öffentlich-rechtlichen Fonds zu überführen. Darüberhinaus solle die Bundesregierung die Haftung der Mutterkonzerne perNachhaftungsgesetz sicherstellen. Ein unabhängiges Kostengutachtenwerde benötigt, um sich jenseits der Angaben der Bergbaubetreibendenein realistisches Bild über die Höhe der künftigen Kosten zuverschaffen.Die Studie verdeutlicht zudem, dass sich die Konzernhaftung unddie finanzielle Situation durch die jüngsten Umstrukturierungen beiRWE und den Verkauf des ostdeutschen Braunkohlegeschäfts an EPH(LEAG) verschlechtert haben. Sowohl bei der Ausgliederung von innogyals auch beim Verkauf der Vattenfall-Braunkohle wurde versäumt, eineNachhaftungsfrist zu etablieren und innogy oder den Mutterkonzern EPHin die Verantwortung zu nehmen. "Angesichts der immer schnellerenUmwälzungen im Energiegeschäft kann die Bundesregierung sich nichtdarauf verlassen, dass RWE, LEAG und MIBRAG in 20 oder gar 100 Jahrenüberhaupt noch existieren oder dann die nötigen Mittel für dieFolgekosten aufbringen können", so Löffelsend weiter.Trotz der genannten Risiken und intensiver Diskussion haben dieLandesregierungen eine Sicherung der Gelder in den vergangenen Jahrenverschleppt. Weder in Nordrhein-Westfalen noch in Brandenburg oderSachsen-Anhalt haben die Landesregierungen bislang ernsthaft dieSicherung der Rückstellungen erwogen. Allein in Sachsen beabsichtigtdie Landesregierung nach Einschaltung des Landesrechnungshofes undintensiver Auseinandersetzung mit der Opposition,Sicherheitsleistungen für den Tagebau Nochten zu erheben und Gelderin eine Zweckgesellschaft einzuzahlen - ab 2021.Die Studie "Aktuelle Entwicklungen und Empfehlungen zur sicherenFinanzierung der Bergbaufolgekosten" gibt es hier als PDF zumDownload: www.bund.net/kohle-folgekosten-studie 