Hohe Qualität der onkologischen Versorgung gefährdet / Mehraufwand von Krebszentren nicht durch Regelfinanzierung gesichert

Bonn (ots) - Patienten, die in Deutschland in einem sogenanntenOnkologischen Spitzenzentrum (Comprehensive Cancer Center) oder einemzertifizierten Krebszentrum behandelt werden, erhalten diebestmögliche Versorgung. Eine hohe Behandlungsqualität in diesenZentren ist jedoch mit Kosten verbunden, die weit über die derzeitigeRegelfinanzierung hinausgehen: Als Speerspitze der Versorgung vonKrebspatienten behandeln beispielsweise die von der DeutschenKrebshilfe geförderten dreizehn Onkologischen Spitzenzentren im Jahrmindestens 100.000 Krebspatienten - mit einem zusätzlichendurchschnittlichen Aufwand von jährlich rund 10,4 Millionen Euro proZentrum. "Die Spitzenzentren wurden im Jahr 2007 von uns initiiertund deren für die optimale Versorgung von Krebspatienten anfallendenMehrkosten seitdem von uns bezuschusst", so Gerd Nettekoven,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. In einem Interviewmit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) appellieren Nettekovenund weitere Experten an die Gesundheitspolitik: "Um dieBehandlungsqualität weiter auf diesem hohem Niveau halten zu können,müssen die Mehrleistungen in die Regelfinanzierung überführt werden.Denn das kann auf Dauer keine Spendenorganisation übernehmen."Im Jahr 2007 startete die Deutsche Krebshilfe ihreFörderinitiative 'Onkologische Spitzenzentren'. In diesen Zentrenwerden Krebspatienten auf höchstem medizinischen Niveau und nachaktuellem onkologischen Wissensstand versorgt - gemeinsam und inAbstimmung mit umliegenden Krankenhäusern und niedergelassenen Ärztenin der jeweiligen Region. Als Vorbild dienten die "ComprehensiveCancer Center (CCCs)" in den USA. Die Zentren haben als universitäreStandorte darüber hinaus die Aufgabe, Versorgungsstrukturen und-abläufe weiterzuentwickeln und die Krebsmedizin durch innovativeonkologische Forschung voranzubringen. Nach dem Verständnis derDeutschen Krebshilfe sollen die dabei erzielten Fortschrittebundesweit allen onkologischen Versorgungseinrichtungen zugänglichgemacht werden, so dass alle Krebspatienten davon profitieren.Aktuell fördert die Deutsche Krebshilfe dreizehn Spitzenzentren mitjährlich 750.000 Euro pro Zentrum. Bisher hat sie rund 105 MillionenEuro in das Förderprogramm investiert.Zusammen mit den von der Deutschen Krebsgesellschaftzertifizierten Onkologischen Zentren und Organkrebszentren bilden dieSpitzenzentren ein umfassendes Netzwerk der onkologischen Versorgung."In den vergangenen zehn Jahren haben somit zwei gemeinnützigeOrganisationen die Grundlagen für eine flächendeckende,strukturierte, leistungsfähige und zukunftsorientiertePatientenversorgung in Deutschland geschaffen", erläutert Nettekoven."Dieses hohe Niveau der Patientenversorgung ist jedoch nur durcherhebliche Mehrleistungen der Zentren möglich, die weit über eineRegelkrankenversorgung hinausgehen und daher mit einem erheblichenfinanziellen Mehraufwand in den Zentren verbunden sind". ImNationalen Krebsplan sei die Bedeutung zertifizierterVersorgungsstrukturen als essenziell für die Weiterentwicklung deronkologischen Versorgungsstrukturen und der Qualitätssicherunghervorgehoben und somit in der Gesundheitspolitik platziert - "Jetztgeht es darum, die Finanzierung dieser Strukturen adäquat undgeregelt sicherzustellen", so Nettekoven in der FAZ.Um die für eine hochqualitative Patientenversorgung nötigenMehrleistungen zu definieren und den daraus resultierendenfinanziellen Mehrbedarf von Onkologischen Spitzenzentren,Onkologischen Zentren und Organkrebszentren zu ermitteln, haben dieDeutsche Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft inZusammenarbeit mit dem Netzwerk Onkologischer Spitzenzentren(CCC-Netzwerk) die Prognos AG mit der Erstellung eines Gutachtensbeauftragt. Professor Dr. Christof von Kalle, Sprecher des CCCNetzwerks und Leiter der Abteilung Translationale Onkologie amDeutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg (DKFZ), erläutert dieErgebnisse: "Die Onkologischen Spitzenzentren haben einen jährlichenMehraufwand von über zehn Millionen Euro pro Zentrum, bei denOnkologischen Zentren sind es fast drei Millionen Euro. Auf deneinzelnen Patienten gerechnet ist der Mehraufwand sehr überschaubar."Interdisziplinäre Tumorkonferenzen, die Organisation derinterdisziplinären onkologischen Versorgung, die Vernetzung und derQualitätstransfer in die regionale Umgebung - wie etwa umliegendeKrankenhäuser und niedergelassene Ärzteschaft - oder der Aufbau vonTumorbanken seien beispielsweise Mehrleistungen, die nicht vergütetwürden. "Zur Aufrechterhaltung und Festigung der geschaffenenStrukturen bedarf es daher einer adäquaten Grundfinanzierung."Professor Dr. Carsten Bokemeyer, Direktor der II. MedizinischenKlinik und Poliklinik für Onkologie und Hämatologie amUniversitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, und ebenfalls Sprecher desCCC-Netzwerks, sieht das hohe Niveau der Krebsversorgung inDeutschland gefährdet: "Es besteht dringender Handlungsbedarf vonSeiten der Gesundheitspolitik und der Kostenträger. Eine fehlendeGrundfinanzierung der Zentren in Deutschland darf nicht zu Lasten derPatienten gehen. Die Umsetzung von Innovationen und modernsterinterdisziplinärer Krebstherapien muss in einem gutenGesundheitssystem langfristig gesichert möglich sein und dierichtigen Strukturen dafür haben wir in den letzten Jahrengeschaffen.""Hier muss definitiv ein Umdenken von Seiten derGesundheitspolitik stattfinden", betonte auch Professor Dr. PeterAlbers, Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft. "Künftig solltenzertifizierte Krebszentren - und dies wird auch im Prognos-Gutachtenvorgeschlagen - einen gesonderten Zentrums- oder auchNetzwerkzuschlag geltend machen können, der die Kosten für alleerbrachten Mehrleistungen abdeckt." Dazu müssten die Mehrleistungenin ihrer Gesamtheit als "Leistungskomplex" begriffen werden, der dasFundament für das hohe Niveau der Patientenversorgung in den Zentrendarstellt und in die Regelversorgung überführt wird.Nettekoven erläutert, dass die Deutsche Krebshilfe keineswegsbeabsichtigt, sich aus dem Evaluationsverfahren und der anteiligenfinanziellen Förderung Onkologischer Spitzenzentren zurückzuziehen."Dafür sind uns die geschaffenen Strukturen zu wichtig. Nach denjahrelangen strukturellen und finanziellen Vorleistungen durch unsund die Deutsche Krebsgesellschaft bedarf es jetzt aber auch eineradäquaten Finanzierung durch die Kostenträger."Die Deutsche Krebshilfe erwägt zurzeit, die Zahl der gefördertenOnkologischen Spitzenzentren von derzeit dreizehn auf fünfzehnStandorte zu erhöhen, um dem Bedarf auch in der Fläche gerecht zuwerden.Hintergrundinformation3-Stufen-Modell der onkologischen VersorgungDie Deutsche Krebshilfe sieht die Onkologischen Spitzenzentren alsgrundlegenden Teil eines umfassenden, dreistufigen Programms, das sievor etwa zehn Jahren gemeinsam mit ihrer Partnerorganisation, derDeutschen Krebsgesellschaft, auf den Weg gebracht haben. DiesesProgramm sollte eine Neuorientierung in der Krebsmedizin einleiten.In den Spitzenzentren werden zum einen Krebspatienten auf höchstemmedizinischen Niveau und nach aktuellem Stand der Wissenschaftversorgt. Die Comprehensive Cancer Center haben aber auch dieAufgabe, zur Entwicklung innovativer Krebstherapien beizutragen sowieStandards für die Versorgungsabläufe zu erarbeiten. Die in denSpitzenzentren erarbeiteten Fortschritte und Standards in allenAspekten der Prävention, Früherkennung, Versorgung und dertranslationalen Forschung werden letztendlich allen onkologischenVersorgungseinrichtungen zugänglich gemacht. Auf der zweiten Ebene -den von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten sogenanntenKlinischen Onkologischen Zentren - werden die abgestimmten Standardszum Wohle der Patienten umgesetzt werden, wobei hier nicht - wie beiden universitären Zentren - die Forschung mit im Vordergrund steht.Die dritte Ebene - die ebenfalls von der Deutschen Krebsgesellschaftzertifizierten Organkrebszentren, die auf die Versorgung einerbestimmten Tumorentität spezialisiert sind -, rundet das3-Stufen-Konzept ab. 