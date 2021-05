Hohe Nachfrage: US-Baumarktkette Home Depot mit Umsatz- und Ergebnissprung

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

ATLANTA (dpa-AFX) - Der ungebrochene Trend zum Heimwerken in der Corona-Pandemie beschert der US-Baumarktkette Home Depot weiterhin kräftigen Rückenwind.



Das erste Quartal beendete der Konzern mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen. Home Depot habe einen starken Jahresstart hingelegt und den "beispiellosen" Nachfrageanstieg der Verbraucher gut gemanagt, die ihr Heim verschönern wollten, sagte Konzernchef Craig Menear am Dienstag in Atlanta laut Mitteilung. Dabei profitiere das Unternehmen auch von seinen strategischen Investitionen. Eine Prognose für das Jahr 2021 gab das Management weiterhin nicht ab.

Die Erlöse sprangen nach Konzernangaben in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um knapp 33 Prozent auf 37,5 Milliarden Dollar hoch - umgerechnet rund 30,9 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis betrug der Zuwachs konzernweit 31 Prozent, in den USA war es rund ein Prozentpunkt weniger.

Analysten hatten mit deutlich weniger Umsatz gerechnet, und auch beim Ergebnis schnitt Home Depot weitaus besser ab als erwartet: Unter dem Strich konnte der Konzern sein Ergebnis fast verdoppeln, der Gewinn stieg von 2,2 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,1 Milliarden Dollar./tav/ngu/stk