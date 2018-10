Hohe Nachfrage bei Deutschlands Endverbrauchern: Gold als sichere Wertanlage bequem online ordern / Bei heraeus-gold.de können Privatkunden jetzt Barren und Münzen direkt erwerben (FOTO)

Hanau (ots) -Einen Teil des Vermögens in Gold zu investieren, um für einemögliche Finanzkrise gewappnet zu sein: Viele Verbraucher folgendieser Anlagestrategie. Ab sofort kann Gold mit heraeus-gold.de auchbequem und sicher online bestellt werden. Beim Angebot, bei dem dieTraditionsmarke Heraeus mit dem Edelmetallhändler Ophirumzusammenarbeitet, können Privatkunden in Deutschland nun physischesEdelmetall erwerben sowie mit dem Goldsparplan Geld in Edelmetallanlegen. Die Plattform erweitert die Vertriebswege von Heraeus undergänzt die digitalen Kundenservices rund um den Handel mitEdelmetallprodukten.Ob kleine Münze als glanzvolles Geschenk, der Goldbarren, mit demdie Familie gerne feste Werte in Händen hält, oder der Sparplan ohneMindestanlagesumme: Mit heraeus-gold.de spricht dasFamilienunternehmen Heraeus erstmals den Endverbraucher direkt an.Die Website ist dabei übersichtlich strukturiert und führt den Userkomfortabel zum Produkt seiner Wahl. Die Bestellabwicklung ist höchstsicher wie einfach. Das neue Online-Angebot bedient dabei die hoheNachfrage nach Gold hierzulande. Heraeus ist eine der beliebtestenund anerkanntesten Barrenmarken in Deutschland."Die deutschen Konsumenten haben eine Vorliebe für Gold alswichtigen Teil einer ausgewogenen Anlagestrategie. Mit der neuendigitalen Plattform tragen wir dem hohen Interesse nach Barren undMünzen konsequent Rechnung", sagt André Christl, President HeraeusPrecious Metals, über die Bewegründe und ergänzt: "Heraeus überblicktdie gesamte Wertschöpfungskette bis hin zur Mine. EineHeraeus-Tochter in der Schweiz stellt die Barren her, die denPrivatkunden online zum Kauf angeboten werden."Bei der neuen Privatkundenplattform www.heraeus-gold.de kooperiertdie Heraeus Geschäftseinheit Heraeus Precious Metals mit einemerfahrenen und langjährigen Partner - dem bankenunabhängigenEdelmetallhändler Ophirum, der seit seiner Gründung 2010ausschließlich Heraeus Edelmetallbarren vertreibt. Als offiziellerHeraeus Online-Goldshop übernimmt Ophirum als Vertragspartner derPrivatkunden die komplette Verkaufsabwicklung des Online-Geschäfts.Ob bei Barren aus dem Hause Heraeus oder Münzen bekannterPrägeanstalten: Kunden wählen zwischen Lieferung, Einlagerung oderAbholung der erworbenen Edelmetallprodukte in einer der bundesweit 14Ophirum-Filialen. Die Standorte sind Augsburg, Bonn, Bremen, Dresden,Essen, Frankfurt/M., Hilden, Köln, Leipzig, Lindau, Mannheim,Regensburg, Stuttgart und Würzburg.ComplianceHeraeus Precious Metals ist der weltweit größteEdelmetalldienstleister. Ein strenges konzernweites mehrstufigesCompliance- und Risikomanagement sorgt dafür, dass Heraeus Risikenfrühzeitig entdecken und ausräumen kann.Über HeraeusDer Technologiekonzern Heraeus mit Sitz in Hanau ist ein weltweitführendes Portfoliounternehmen in Familienbesitz. Die Wurzeln des1851 gegründeten Unternehmens reichen zurück auf eine seit 1660 vonder Familie betriebene Apotheke. Heraeus bündelt heute eine Vielzahlvon Geschäften in den Feldern Umwelt, Energie, Elektronik,Gesundheit, Mobilität und industrielle Anwendungen. Im Geschäftsjahr2017 erzielte Heraeus einen Gesamtumsatz von 21,8 Milliarden Euro.Das im FORTUNE Global 500 gelistete Unternehmen beschäftigt rund13.000 Mitarbeiter in 40 Ländern und hat eine führende Position aufseinen globalen Absatzmärkten. Heraeus gehört zu den Top 10Familienunternehmen in Deutschland.Heraeus Precious Metals (HPM) - eine globale Geschäftseinheitinnerhalb des Heraeus Konzerns - ist ein weltweit führender Anbietervon Edelmetalldienstleistungen und -produkten. Er verfügt über eineumfassende Expertise im Bereich Edelmetallkreislauf und bündelt alleAktivitäten vom Handel über die Edelmetallproduktion bis hin zuRecycling. Durch die vollständige Übernahme der Schweizer RaffinerieArgor-Heraeus im Jahr 2017, gehört HPM heutzutage zu den weltweitgrößten Raffinerien für Gold, Silber und Platingruppenmetalle (PGM)und ist eine Instanz im Handel von industriell genutztenEdelmetallen.Pressekontakt:Michael SchattenmannHeraeus Holding GmbHHeraeusstraße 12-1463450 Hanau, GermanyTelefon: +49 (0) 6181.35-4081Mobil: +49 (0) 176.1784.2516E-Mail: michael.schattenmann@heraeus.comOriginal-Content von: Heraeus Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell