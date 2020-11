Hohe Kundenzufriedenheit in Betriebsrestaurants - Klüh Catering als Branchen-Champion ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) - Die Catering-Sparte des Multiservices-Unternehmen Klüh konnte sich einen 1. Platz beim Deutschen Kunden-Award 2020/21 der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH im Bereich "Kundenzufriedenheit" in Betriebsrestaurants sichern. Damit kann sich Klüh Catering seit dem 30.10.2020 offiziell "Branchen-Champion" nennen.Für die Studie wurden mehr als 330.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 2.261 Unternehmen aus 233 Branchen eingeholt. In den Vorjahren wurde die Klüh Catering GmbH bereits mehrfach durch die Marktforschung ServiceValue im Auftrag des Wirtschaftsmagazins "WirtschaftsWoche" für "Hohes Kundenvertrauen" ausgezeichnet.Der "Branchen-Champion" für hohe Kundenzufriedenheit trifft im Hause Klüh natürlich auf viel Begeisterung. Thorsten Greth, Geschäftsführer Klüh Catering: "Gerade in diesem anspruchsvollen Jahr freuen wir Caterer uns natürlich besonders über diese Auszeichnung. Die Betriebsrestaurants sind derzeit weiter geöffnet. Hier garantieren wir unseren Gästen, unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln, sie mit leckeren und gesunden Speisen gut zu versorgen."Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeiter*innen, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen, Reisende, Schul- und Kindergartenkinder und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract-Caterer in Deutschland*.Um höchste Kundenzufriedenheit in Betriebsrestaurants garantieren zu können, arbeitet das Unternehmen mit einer speziellen App als wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Auftraggeber bzw. Tischgast und Catering-Dienstleister. Die App zeigt Gästen den aktuellen Speiseplan, informiert über Nährwerte und bietet ein persönliches Allergenmanagement. Sie wird demnächst um eine Bezahlfunktion erweitert.*Studie gv-praxis 05/2020Über Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeiter*innen in acht Ländern über 852 Mio. Euro (2019) um. Klüh Catering trug mit einem Umsatz von 215,9 Mio. Euro dazu bei.Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 | wolfgang.osinski@osicom.deKlüh Service Management GmbH | Sarah Latton | Tel.: 0211 9068-311 | s.latton@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell