Hohe Kosten für neue Technik: Vodafone kappt Dividende kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekomkonzern Vodafone schüttet wegen hoher Ausgaben für neue Technik weniger an die Aktionäre aus.



Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr 2018/19 (31. März) werde um rund 40 Prozent auf 9 Cent gekappt, wie der Deutsche-Telekom-Konkurrent am Dienstag in London mitteilte.

Am Wochenende hatte die "Sunday Times" berichtet, dass Vodafone unter anderem wegen der hohen Kosten für die 5G-Frequenzauktion in Deutschland die Gewinnbeteiligung für die Anteilseigner senkt. Die Vodafone-Aktie verlor am Montag deshalb fünf Prozent und die Spekulationen über die Dividendenkürzung bei dem britischen Unternehmen belastete auch die anderen Branchentitel./zb/jha/