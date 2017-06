Hohe Investitionen in die Zukunft belasten Ford!

Liebe Leser,

Ford hat ein schwaches 1. Quartal hinter sich. Der Umsatz stieg zwar um 3,8%, der Gewinn brach jedoch um 35% ein. Belastet haben hohe Investitionen in die Zukunft, Kosten für Rückrufaktionen sowie negative Wechselkurseffekte. Der Absatz sank ebenfalls um 1% auf 1,7 Mio Fahrzeuge. Lediglich in Südamerika und Europa, speziell in Deutschland, hat Ford mehr Autos verkauft. Entsprechend investiert der Konzern jetzt 600 Mio € in den Standort Saarlouis, wo der erfolgreiche Focus hergestellt wird.

Einsparungen von 3 Mrd $ geplant

Der profitabelste Absatzmarkt war aber Nordamerika, obwohl das Vorsteuerergebnis von 3,1 auf 2 Mrd $ zurückging. Der Negativtrend dürfte sich fortsetzen, denn der Absatz der Pick-ups der F-Serie stagniert. Und in der margenschwächeren Kompakt-Klasse wird der Konkurrenzkampf immer härter. Ford wird mit Rabatten reagieren müssen, was wiederumauf die Gewinnspannen drückt. Rund 4,5 Mrd $ kostet daneben die Entwicklung alternativer Antriebstechnologien. Bis 2020 will der Konzern 13 neue Fahrzeuge mit Elektround Hybridantrieb auf den Markt bringen.

Zudem will Ford ab 2021 vollkommen autonom fahrende Autos in Serie produzieren. Um das Ziel zu erreichen, hat der Konzern für 1 Mrd $ den US-Spezialisten für künstliche Intelligenz Argo AI übernommen. Mit geplanten Einsparungen von 3 Mrd $ können die Investitionen in die Zukunft aber nur teilweise kompensiert werden. Dennoch will der Konzern das Gesamtjahr mit einem bereinigten Vorsteuerergebnis von 9 Mrd $ abschließen. Tatsächlich dürften es nur gut 8 Mrd $ werden.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.