Hohe Inflation und negative Realzinsen für länger

FALLENDE ZINSEN

Steht eine „Zinswende“ an? So scheinen es die Finanzmärkte zu sehen, nachdem

die US-Zentralbank (Fed) angekündigt hat, bereits im März ihren Leitzins anheben

zu wollen, und diesem Zinsschritt weitere folgen zu lassen. Der Grund: Der öffentliche

Druck auf die Fed, ihre extrem expansive Geldpolitik zu beenden, ist in den

letzten Monaten angestiegen – vor allem als Folge der mächtig angezogenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung