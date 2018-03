Hohe Geldbußen für Autofahrer im Ausland / Urlauber sollten die Verkehrsvorschriften gut kennen (FOTO)

München (ots) -Urlauber werden kräftig zur Kasse gebeten, wenn sie sich nicht andie Verkehrsregeln des jeweiligen Landes halten. In einigen Fällendrohen sogar Haftstrafen. Besonders teuer wird es, wenn sie betrunkenam Steuer sitzen, zu schnell fahren oder am Steuer telefonieren.Autoreisende sollten sich daher an die Verkehrsvorschriften halten.Der ADAC gibt einen Überblick über die wichtigsten Bußgelder ineuropäischen Reiseländern.Die höchsten Bußgelder verlangen Norwegen, Schweden, dieNiederlande, die Schweiz und Italien. Wer etwa das Tempolimit um 20km/h überschreitet, muss in Norwegen mindestens 375 Euro bezahlen, inSchweden 250 Euro und in Italien 170 Euro. Das Verwarnungsgeld inDeutschland für einen vergleichbaren Verstoß fällt mit 35 Euro ehergering aus.Besonders streng wird das Fahren unter Alkoholeinfluss geahndet,vor allem in Italien: Bei 1,5 Promille im Blut kann die Polizei dasFahrzeug enteignen, sofern Fahrer und Halter identisch sind. InDänemark besteht eine ähnliche Regelung ab 2,0 Promille. In Schwedendroht bei 1,0 Promille und in Spanien ab 1,2 Promille sogar eineFreiheitsstrafe.Wer ohne Freisprecheinrichtung telefoniert, zahlt in Italien 160Euro Bußgeld, in Dänemark 200 und in den Niederlanden 230 Euro.Auch Falschparken sollten Autofahrer nicht auf die leichteSchulter nehmen. In Spanien wird dies mit 200 Euro besonderskostspielig. In den Niederlanden kostet es mindestens 95 Euro und inNorwegen 80 Euro. Zum Vergleich: In Deutschland geht es bei 10 Eurolos.Ab einem Betrag von 70 Euro werden unbezahlte Strafen aus demEU-Ausland hierzulande vollstreckt. Ausnahme ist Österreich: Hierbeginnt die Grenze bereits bei 25 Euro. Für Verkehrsverstöße imAusland gibt es keine Punkte in Flensburg. Ein von einerausländischen Behörde ausgesprochenes Fahrverbot hat in Deutschlandkeine Auswirkung. Bei fehlerhaften Bußgeldbescheiden rät der ADAC,juristischen Beistand zu suchen und gegebenenfalls unverzüglichEinspruch einzulegen.Wer Bußgelder sofort bezahlt, erhält erhebliche Rabatte. Das giltvor allem für Spanien, Italien und Frankreich.Pressekontakt:ADAC NewsroomTel.: 089 7676 5495aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell