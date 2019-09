--------------------------------------------------------------Weitere Infohttp://ots.de/ps74UI--------------------------------------------------------------Kampala (ots) -In Afrika können Millionen Frauen ihr Recht auf Verhütung nichtwahrnehmen. Zudem werden viele junge Frauen nicht ausreichendaufgeklärt. Darauf weisen die SOS-Kinderdörfer zum Weltverhütungstag(26. September) hin."Fehlende Verhütung und Aufklärung sind zwei der wichtigstenFaktoren des starken Bevölkerungszuwachses in Afrika", sagt OliveLumonya, Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Uganda. In Afrika werden imJahr 2050 nach Angaben des UN-Bevölkerungsfonds rund 2,5 MilliardenMenschen leben - doppelt so viele wie heute."Verhütung ist ein echter Wirtschaftsfaktor", erklärt Lumonya. Invielen Ländern in Afrika gebe es seit Jahren einen ermutigendenWirtschaftsaufschwung. Dieser werde aber oft durch die hohenGeburtenraten zunichtegemacht. Und so könnten selbst die Länder mitAufschwung viele Kindern nicht ernähren, ausbilden und ihnen eineZukunft bieten. "So wachsen Armut und Unzufriedenheit in diesenLändern."Schon jetzt sei diese Auswirkung klar zu erkennen, sagt Lumonya:"Schulen sind überfüllt, viele Jugendliche arbeitslos und auch inunseren Kinderdörfern werden immer mehr Kinder abgegeben - wenn wirsie nicht aufnehmen können, werden sie zu Straßenkindern." Diegeburtenreichsten Länder sind Niger, Somalia, die DemokratischeRepublik Kongo, Mali, Tschad, Burundi, Angola, Uganda und Nigeria.Eine Frau bekommt hier durchschnittlich fünf bis sieben Kinder.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Louay YassinPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-259E-Mail: louay.yassin@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell