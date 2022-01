Hohe Energiekosten: Österreich schnürt Entlastungspaket für Bürger

WIEN (dpa-AFX) - Angesichts stark gestiegener Energiekosten hat die Regierung in Österreich ein milliardenschweres Entlastungspaket für Bürger und Betriebe geschnürt. So erhalten fast alle Haushalte eine Einmalzahlung von 150 Euro, wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag in Wien ankündigte. Rund 750 000 besonders bedürftige Menschen bekämen darüber hinaus zusätzlich 150 Euro. Der Staat setze in diesem Jahr obendrein die Ökostrom-Pauschale aus. Damit werde ein Haushalt um etwa 100 Euro und ein durchschnittlicher Gewerbebetrieb um etwa 67 000 Euro entlastet, hieß es. Insgesamt habe das Entlastungspaket ein Volumen von 1,7 Milliarden Euro. "Durch diese Entlastung wollen wir Notstände verhindern", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

Auch in Österreich sind die Kosten für Energie in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Im Dezember betrug das Plus bei den Energiekosten rund 24 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Heizöl kostete im Dezember 2021 etwa 44 Prozent mehr als vor einem Jahr, der Benzinpreis lag um 31 Prozent über Vorjahresniveau./mrd/DP/ngu