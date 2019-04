Hohe Drehzahl auf Deutschlands Baustellen im Frühjahr 2019

Berlin (ots) - Nach den aktuellen Daten des StatistischenBundesamtes für das Bauhauptgewerbe zum Februar 2019 haben dieUnternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten die geleisteten Stundengegenüber dem Vorjahresmonat, bei gleicher Anzahl von Werktagen wieim Vorjahr, um 25% erhöht. Die Branche konnte weitere Beschäftigteeinstellen. Gegenüber dem Durchschnitt des Vorjahres stieg die Zahlder Beschäftigten bereits wieder um gut 10.000."Die Unternehmen haben die milde Witterung gut nutzen können, umAufträge abzuarbeiten. Sie haben dazu weiter Personal eingestellt.Das zeigt, die Unternehmen sehen die Auftragslage auch weiterhin alsnachhaltig an. Insbesondere die Auftraggeber im Wohnungsbau und demöffentlichen Bau zeigen sich in Investitionslaune," erklärte FelixPakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands DeutschesBaugewerbe. "So haben die Aufträge der öffentlichen Hand gegenüberFebruar 2018 um gut 22% und die im Wohnungsbau um 6,5% zugelegt.Einzig der Wirtschaftsbau - und hier insbesondere der Tiefbau zeigteBremsspuren (-2%). Ob dies eine Korrekturbewegung zu den deutlichpositiv ausgefallenen Januardaten ist oder ob sich hier einereservierte Investitionsneigung aus der Wirtschaft abzeichnet, werdendie nächsten Monate zeigen. Die Baugenehmigungen bei Fabrik- undWerkstattgebäuden zeigen im Februar einen Dämpfer. Auch diebeantragten Genehmigungen für Handel- und Logistikflächen bliebenverhalten."Nach den Wintermonaten Januar und Februar haben die Unternehmenden Umsatz gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um fast 13%erhöht. Dabei hat die Preisentwicklung für Bauleistungen an Wohn- undBürogebäuden bei knapp 5% gelegen, im Straßenbau bei über 7%. DenUnternehmen gelingt es angesichts der nachhaltigen Auftragslagebesser, Kosten für Löhne und Material einzupreisen. So lagenbeispielsweise die Preise für Bitumen im ersten Quartal 2019 um gut11% über dem Vorjahresvergleichswert. Zudem sind diePreissteigerungen auf deutlich erhöhte Mindestlöhne (+4 %) undFacharbeiterlöhne (+6 %) zurückzuführen.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.dewww.zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell