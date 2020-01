Hohe Dividendenrendite oder starkes Wachstum: TFO vs. Innovative Industrial Properties!

Es wird mal wieder Zeit für einen waschechten Knaller im Bereich der Dividendenvergleiche: Die sogenannten Real Estate Investment Trusts sind schließlich häufig ein Garant für hohe und stabile Ausschüttungen. Auch, weil hier eine starke und zugleich hohe Dividende gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zwei US-amerikanischen REITs, die für Aufsehen sorgen können, sind Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676) und Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH), wobei die jeweiligen Ausrichtungen an dieser Stelle doch vergleichsweise verschieden sind.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf jeweils relevante Kriterien im Rahmen eines kleinen Dividendenvergleichs und schauen einmal, was Investoren zu diesen beiden starken Ausschüttern wissen sollten.

1. Die aktuelle Dividendenrendite

Bei der derzeitigen Dividendenrendite ist es zunächst Tanger Factory Outlet Centers, der hier in Führung gehen kann. Diese auf Shoppingcentern basierende Immobiliengesellschaft schüttet gegenwärtig nämlich eine Quartalsdividende in Höhe von 0,355 US-Dollar aus. Bei einem aktuellen Aktienkursniveau von 15,66 US-Dollar (14.01.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspräche das einer Dividendenrendite von 9,06 %. Damit gehört dieser REIT zu den höheren Ausschüttern.

Innovative Industrial Properties zahlt gegenwärtig eine Quartalsdividende in Höhe von 1,00 US-Dollar aus, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 84,33 US-Dollar einer Dividendenrendite von 4,74 % entspricht. Damit bedient dieser auf Liegenschaften im Bereich der Marihuana-Wirtschaft spezialisierte Real Estate Investment Trust wohl eher den marktbreiten Durchschnitt. Zumindest für den Moment.

2. Konstanz und Wachstum

Zumindest bei der Konstanz beziehungsweise insbesondere beim Wachstum kann dieser vergleichsweise junge REIT nämlich mit spannenden Facetten glänzen. Zwar ist diese Immobiliengesellschaft erst seit wenigen Jahren börsennotiert, zahlt jedoch seit der ersten Ausschüttung im Jahre 2017 (zum Sommer, um genau zu sein) eine stets konstante Dividende an die Investoren aus. Innerhalb dieser jungen Dividendenhistorie dürfte ein konstanter Verlauf daher möglicherweise eine gewisse Relevanz besitzen.

Spannend ist hierbei insbesondere das Wachstum. Innovative Industrial Properties hat innerhalb dieses vergleichsweise kurzen Zeitraums nämlich insgesamt sechs Mal die eigene Ausschüttung angehoben und die Dividende von 0,15 US-Dollar pro Quartal auf derzeit 1,00 US-Dollar wachsen lassen. Die letzte Erhöhung ging dabei von 0,78 US-Dollar auf das derzeitige Niveau, was gewiss ein bemerkenswert rasantes Wachstum für eigentlich eher gemächliche Real Estate Investment Trusts ist.

Tanger Factory Outlet Centers gehört, wohl auch in Anbetracht der hohen Dividendenrendite, zu den gemächlich wachsenden und zugleich beständigeren Zahlern. Der Outlet-Center-REIT erhöht jedoch inzwischen seit 26 Jahren zumindest einmalig alle zwölf Monate die eigene Ausschüttung, wodurch die Aktie zum Kreis der Dividendenaristokraten zählt. Die vergangenen Erhöhungen bewegten sich dabei jedoch lediglich im dezimalen Centbereich. Trotzdem ist dieser US-REIT aufgrund der aktuellen Dividendenhöhe und dieser Beständigkeit durchaus interessant.

3. Das aktuelle Ausschüttungsverhältnis

Um zu guter Letzt noch ein Gespür für die aktuelle operative Verfassung zu bekommen, werfen wir noch einen Blick auf die aktuelle Ausschüttungsquote. Tanger Factory Outlet Centers kam dabei zuletzt auf Funds from Operations in Höhe von 0,58 US-Dollar pro Quartal, wodurch sich das Ausschüttungsverhältnis hier auf 61,2 % beläuft. Ein eher moderater Wert, der hier reichlich Konstanz beinhalten dürfte.

Rein formal gesehen kann Innovative Industrial Properties dieses Maß an Verlässlichkeit nicht liefern, denn die derzeitige Ausschüttungsquote beläuft sich in Anbetracht von Funds from Operations in Höhe von 0,86 US-Dollar für das letzte Quartal auf 116 %, was keine sonderlich nachhaltige Basis ist. Allerdings wächst dieser Real Estate Investment Trust mit bemerkenswert dreistelligen Wachstumsraten von zuletzt 126 % bei den Funds from Operations. Innovative Industrial Properties dürfte daher keine Probleme haben, stets nachhaltige Ausschüttung zu bezahlen, auch wenn man dabei vielleicht etwas auf künftige Erfolge zurückgreift.

Zwei brandheiße REITs!

Die Aktien von Tanger Factory Outlet Centers und Innovative Industrial Properties könnten daher unterm Strich brandheiß sein. Der Outlet-REIT bietet dabei eine initiale, hohe Dividendenrendite bei gleichzeitiger Dividendenaristokratie. Somit vielleicht sogar ein unterbewertetes Dividende-Pur-Paket.

Innovative Industrial Properties kann hingegen mit einem starken Wachstum im Marihuana-Markt glänzen, das möglicherweise noch nicht ausgereizt ist. Vielleicht haben beide Aktien daher einen näheren Blick Foolisher Dividendenjäger verdient.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2020 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2020. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Innovative Industrial Properties und Tanger Factory Outlet Centers.

Motley Fool Deutschland 2020