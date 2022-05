Hohe Ausschüttung gegen Inflationssorgen gesucht? Dieser REIT kommt im Moment auf über 9 % Dividendenrendite!

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Es gibt einige eindeutige Signale, derzeit an den Aktienmärkten besser mit etwas Vorsicht zu agieren. Da wäre zum einen die aktuell recht hohe Inflation. Denn sie nötigt die Notenbanken dazu, die Zinssätze zu erhöhen und die Geldpolitik zu straffen.

Zum anderen sehen wir eine erneute und diesmal viel schlimmere Lockdown-Politik in China. Was sicherlich nichts Gutes für die Fertigungs- und Exportsektoren des asiatischen Landes bedeutet.

Und zu guter Letzt gibt es ja auch noch den Ukraine-Konflikt. Und es ist hier natürlich abzusehen, dass sich die gegen Russland verhängten Sanktionen nicht nur auf die Rohstoff-, sondern auch auf die Finanzmärkte weiter negativ auswirken könnten.

Wie könnte man sich in dieser Konstellation aber nun bei seiner Aktienauswahl verhalten? Eventuell könnte man seinen Blick vielleicht eher auf defensive Dividendentitel mit einer hohen Ausschüttung richten. Hier bieten sich in der Regel REITs (Real Estate Investment Trusts) recht gut an.

Vor allem auch, weil unter ihnen mittlerweile einige mit einer relativ hoher Dividendenrendite zu finden sind. So wie auch der amerikanische REIT TPG RE Finance Trust (WKN: A2DVFE), mit dem wir uns heute einmal kurz beschäftigen wollen.

Mit Dividenden gegen Inflationssorgen

Unter anderem aufgrund von Steuervorschriften, die von ihnen verlangen, einen hohen Prozentsatz der Gewinne an die Aktionäre auszuschütten, könnte man REITs wohl als recht beständige Dividendenchampions bezeichnen. Und ich bin durchaus der Ansicht, dass die Gewinnbeteiligungen die persönlichen Auswirkungen der Inflation vielleicht ein wenig abschwächen können.

TPG bietet eine Dividendenhistorie, die bis zum Jahr 2017 zurückreicht. Man kann dort erkennen, dass das Unternehmen bis heute nicht nur jedes Quartal eine Ausschüttung gezahlt hat, sondern es auch immer mal wieder eine Sonderdividende gab. Aktuell erhalten die Investoren alle vier Wochen eine Dividende von 0,24 US-Dollar je Aktie.

Dies ergibt also eine reguläre Jahresdividende von 0,96 US-Dollar je Anteilsschein. Womit sich beim derzeitigen Kurs der TPG-Aktie von 10,30 US-Dollar (11.05.2022) eine recht stolze Dividendenrendite von 9,32 % errechnen lässt. Diese hohe Ausschüttungsrendite könnte also eventuell helfen, die negativen Folgen der Inflation etwas abzumildern.

Blicken wir noch auf die Aktie

Bei einem Börsenwert von 790 Mio. US-Dollar verwaltet TPG ein Immobilienportfolio in Höhe von 5,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 31.03.2022). Davon entfielen 70,3 % auf Büroflächen und Mehrfamilienhäuser. Mit einem Anteil von insgesamt 64,9 % findet man dabei die meisten Objekte des Unternehmens im Osten und Westen der USA.

Für die TPG-Aktie ist die Meinung der Analysten durchaus als positiv zu bezeichnen. Zum Beispiel der Experte von Wells Fargo (WKN: 857949) Donald Fandett ist in Bezug auf die Papiere des REITs optimistisch. Er meint unter anderem, dass Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten und andere Faktoren in Zukunft zu einem bescheidenen Anstieg der Ausschüttung führen sollten.

Auch könnte TPG im Laufe der Zeit insbesondere von steigenden Zinsen profitieren. Fandett stuft die TPG-Aktie bei einem Kursziel von 14 US-Dollar mit „Kaufen“ ein. Dies bedeutet für uns, dass er hier immerhin ein Aufwärtspotenzial von fast 36 % sieht.

Die Aktie von TPG kann man nur an der Heimatbörse New York erwerben und auch ihre Marktkapitalisierung ist relativ gering. Somit ist sie meines Erachtens nur für Anleger geeignet, die auch eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. Allerdings könnte die sehr hohe Dividendenrendite eventuell in der Lage sein, hier bei einigen Investoren die Hemmschwelle etwas herabzusetzen.

Der Artikel Hohe Ausschüttung gegen Inflationssorgen gesucht? Dieser REIT kommt im Moment auf über 9 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

