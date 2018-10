BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat der Bundesregierung beim Klimaschutz "Realitätsverweigerung" vorgeworfen. "Sie hat ihr eigenes Klimaziel für 2020 genauso aufgegeben, wie ihr Ziel für Elektro-Autos, sie bremst den Ausbau von Windkraft- und Solarenergie aus und lobbyiert in Brüssel gegen Grenzwerte für Autos", sagte er dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). Der Bericht des Weltklimarates zeige auf, wie weit Reden und Handeln beim Klimaschutz auseinander lägen.

Wer angesichts dieses Berichts "einfach so weiter wurschtelt, als wäre nichts geschehen", der mache sich mitschuldig an den Schäden der vorhersehbaren, aber immer noch in Teilen vermeidbaren Klimakatastrophe, sagte Hofreiter. "Alle Alarmzeichen stehen auf Rot", sagte der Grünen-Politiker: "Doch mit einem schnellen Kohleausstieg können wir die Kehrtwende noch schaffen", sagte er.

