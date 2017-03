Hofreiter will Bundestagsdebatte zur EU

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge fordert Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter eine Bundestagsdebatte zur Europäischen Union, stößt damit bislang aber auf Ablehnung. "Europa steckt in einer tiefen Krise. Das Parlament sollte daher gerade jetzt über die Bedeutung Europas diskutieren und 60 Jahre Römische Verträge angemessen würdigen. Wir fordern dazu eine gemeinsame Debatte im Deutschen Bundestag", sagte Hofreiter der "Saarbrücker Zeitung".

Es sei ihm "unbegreiflich, warum sich CDU und CSU dagegen sperren". In Zeiten einer stärker werdenden Europafeindlichkeit freue er sich über den Zulauf, den vor allem die Bürgerbewegung "Pulse of Europe" gerade erlebe. "Da demonstrieren Tausende Menschen jeden Sonntag in zahlreichen Städten für unser gemeinsames Europa. Diese Bewegung gehört auch in den Deutschen Bundestag", erklärte Hofreiter: "Mit ihrem Nein zeigen CDU und CSU der proeuropäischen Bewegung die kalte Schulter."

