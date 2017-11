Hofreiter warnt Merkel vor Zeitdruck bei Sondierungen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Zeitdruck bei den Jamaika-Sondierungen gewarnt. "Die Kanzlerin täuscht sich, sollte sie glauben, uns Grüne unter Zeitdruck überrumpeln zu können", sagte Hofreiter dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). "Wir müssen die Zeit nutzen und in den nächsten Tagen intensiv verhandeln."

Die zentralen Streitpunkte dürften nicht erst in der Nacht zu Freitag auf den Tisch kommen, so der Grünen-Politiker weiter. Merkel hatte zuletzt betont, die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition nicht verlängern zu wollen. Planmäßig sollen sie in der kommenden Woche beendet werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur