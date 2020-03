Hofreiter fordert schnelleren Kohleausstieg

Düsseldorf (ots) - Bevor sich der Bundestag an diesem Freitag mit demKohleausstiegsgesetz befasst, hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter einschnelleres Ende der Kohleverstromung gefordert. "Es ist unverantwortlich, dassgroße Mengen an Kraftwerkskapazitäten später abgeschaltet werden alsausgehandelt", sagte Hofreiter der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag).Die Bundesregierung riskiere damit ihre eigenen Klimaziele. "Dass mit Datteln 4ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen soll und Milliardenentschädigungen fürsNichtstun an die LEAG gezahlt werden sollen, sind fatale Signale", so derGrünen-Politiker. Schmutzige Braunkohlekraftwerke müssten deutlich früherabgeschaltet werden und Datteln 4 dürfe nicht ans Netz gehen, sagte Hofreiter.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4539080OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell