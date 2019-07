Berlin (ots) - Im Streit über die gescheiterte Pkw-Maut hat derFraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Anton Hofreiter,Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) scharf kritisiert.Im Inforadio vom rbb hat Hofreiter am Mittwoch erklärt, manerwarte von Scheuer, "dass er aufklärt, wie es dazu kommen konnte,dass Verträge abgeschlossen worden sind, für ein Projekt, dasrechtlich mehr als heikel war." Unklar sei, wie hochSchadensersatzansprüche der Betreiberfirmen ausfallen könnten.Sollten die Fragen nicht ausreichend beantwortet werden, wollendie Grünen einen Untersuchungsausschuss beantragen. Anton Hofreiterhat betont, diesen mache man nicht gern, nur wenn man dazu gezwungensei. "Es stehen mehrere Millionen Euro Steuergelder in Frage. [...]Hier wurde zumindest nach unserer Analyse sehenden Auges, mutwillig,Steuergeld versenkt. Und das ist natürlich noch mal ein ganz anderesProblem. Und genau diese Frage wollen wir klären, ob diese plausibleVermutung so stimmt."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell