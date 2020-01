Düsseldorf (ots) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat an Siemens-Chef JoeKaeser appelliert, die geplante umstrittene Lieferung einer Signalanlage für eingroßes neues Kohlebergwerk in Australien zu überdenken. Siemens sollte sichnicht zum Unterstützer eines Projektes machen, "das gigantische Umwelt- undKlimaschäden erzeugt", sagte Hofreiter der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag). "Das wäre nicht nur angesichts der verheerenden Brände in Australienein düsteres Signal, sondern auch mit Blick auf die gesellschaftlicheVerantwortung, die Großunternehmen wie Siemens auch für kommende Generationentragen." Die Wirtschaft dürfe vor dem wissenschaftlichen Konsens über den rapidebeschleunigten Klimawandel nicht die Augen verschließen. "Spätestens in denaktuellen Zeiten muss jedem Unternehmen klar sein, dass klimaschädlicheGeschäfte Hochrisikogeschäfte sind", sagte Hofreiter.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4488857OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell