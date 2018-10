Hofreiter: Entscheidung über Ampel in Hessen liegt bei FDP

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sieht die Entscheidung, ob die hessischen Grünen in eine Ampel-Koalition gehen, und somit den Ministerpräsidenten stellen, bei der FDP. "Selbstverständlich wollen die hessischen Grünen regieren", sagte Hofreiter am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen" mit Blick auf eine Grün-geführte Koalition mit SPD und FDP. "Die Zahlen geben es her, aber das entscheiden die hessischen Grünen, die werden mit allen demokratischen Parteien reden, und dazu gehören FDP und SPD", so Hofreiter.

FDP-Chef Christian Lindner habe es ja schon mal ausgeschlossen. "Ob er dabei bleibt, muss die FDP entscheiden, im Idealfall die hessische FDP."

Foto: über dts Nachrichtenagentur