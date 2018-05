Hofmann Personal konnte 2017 weiterwachsen (FOTO)

Nürnberg (ots) -Umsetzung der AÜG-Änderungen verursacht Kosten, bindet Personalund bringt Zeitarbeit-Mitarbeitern auch Nachteile / Flüchtlingeüber Zeitarbeit integrierenDie I.K. Hofmann Gruppe erzielte im Jahr 2017 mit 93 Standorten imBundesgebiet und Tochtergesellschaften in England, Italien,Österreich, Schweiz, Slowakei, Tschechien und in den USA einen Umsatzvon 903 Millionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 8 Prozent imVergleich zum Vorjahr. In Deutschland stieg der Umsatz von 604 auf655 Millionen Euro.Die Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erforderte hoheInvestitionen in die IT und umfangreiche Schulungen für alleHofmann-Mitarbeiter, um eine fachgerechte Umsetzung des Gesetzes zugewährleisten. Da es unterschiedliche Interpretationen für diekorrekte Definition von Equal Pay gibt, bleiben Unsicherheiten. Dashat zur Folge, dass manche Kunden vorsorglich Mitarbeitereinsätzebefristen, was letztendlich zum Nachteil der Zeitarbeit-Mitarbeitersein kann."Ich halte das Gesetz nach wie vor für ein "teuresBürokratiemonster". Wem es nutzt und wem es schadet, lässt sichbisher schwer sagen. Wir haben Mitarbeiter, die nun Equal payerhalten bzw. die 6. Stufe des Branchenzuschlagstarifvertragserreicht haben, was selbstverständlich positiv ist. Wir beobachtenbei den Mitarbeitern aber auch eine zunehmende Verunsicherung. Siebefürchten, dass sie zukünftig häufigere Einsatzwechsel und damitauch Lohnverluste hinnehmen müssen", sagt Ingrid Hofmann. Bisher sindbei uns die Übernahmen der Hofmann-Mitarbeiter durch die Kunden nichtgestiegen, was nachvollziehbar ist, da die Dienstleistung Zeitarbeitvorrangig genutzt wird, um flexibel sein zu können.Die neue gesetzliche Einsatz-Befristung auf 18 Monate bei Kundenohne alternative tarifliche Regelung trifft vor allem dieMitarbeiter, die gerne längerfristig bei Kunden arbeiten möchten undnicht übernommen werden können.2017 hat Hofmann Personal 690 Flüchtlinge aus den achtHauptherkunftsländern einstellen können. Grundvoraussetzung für eineTätigkeit in der Zeitarbeit sind ausreichende Sprachkenntnisse unddie Bereitschaft, sich auf Deutschlands hochindustrialisierteArbeitswelt einzulassen. "Wir betrachten jede Person individuell,hinterfragen Erwartungen und Können und prüfen, welche Einsätzemöglich sind", sagt Ingrid Hofmann. Hofmann Personal beschäftigtaktuell Menschen aus 113 Nationen. Ihr Anteil an allen Mitarbeiternliegt bei 32 Prozent.Pressekontakt:I. K. Hofmann GmbHStefanie BurandtTelefon: 0911 - 98 993 260Email: stefanie.burandt@hofmann.infoOriginal-Content von: I.K. Hofmann GmbH, übermittelt durch news aktuell