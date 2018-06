Hofmann Personal erhält Ludwig Erhard Preis in Gold / Das Unternehmen setzt in vorbildlicher Weise das EFQM-Modell für Excellence um und erfüllt zeitgemäße Forderungen und Kriterien nachhaltig (FOTO)

Nürnberg (ots) -Die I.K. Hofmann GmbH hat in der Kategorie "Große Unternehmen" denLudwig Erhard Preis in Gold gewonnen, die höchste Auszeichnung fürUnternehmensqualität in Deutschland. "Im Vergleich zu 2010, als wirebenfalls bester Preisträger waren, allerdings noch in der Kategorie"Mittlere Unternehmen", haben wir uns im Punktestand weiterverbessern können. Wir machen schon vieles sehr gut, aber Potentialegibt es natürlich immer. Schließlich wandeln sich die Anforderungenan Unternehmen ständig. Durch die Teilnahme u.a. an diesem Wettbewerbkönnen wir umfassend prüfen, ob wir den heutigen Anforderungengenügen, wobei vor allem die Kunden- und Mitarbeiteranforderungen imFocus stehen", sagte die Unternehmerin Ingrid Hofmann bei derPreisverleihung am 15. Juni 2018 in Berlin.Hofmann Personal orientiert sich seit 15 Jahren an dem EFQM-Modellfür Excellence. Es fordert nicht nur eine ganzheitlicheBetrachtungsweise auf die Unternehmensprozesse, sondern auchökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit.Die Initiative Ludwig Erhard Preis (ILEP) verfolgt das Ziel, denBusiness Excellence-Gedanken in Deutschland zu verbreiten undUnternehmen darin zu unterstützen, sich erfolgreichweiterzuentwickeln. Ehrenamtlich agierende Assessoren bewerten dieLeistungen der Bewerberorganisationen anhand des EFQM-Modells fürExcellence.Pressekontakt:I.K. Hofmann GmbHStefanie BurandtLina-Ammon-Str. 1990471 NürnbergTel.: 0911-98 99 3-260stefanie.burandt@hofmann.info www.hofmann.infoOriginal-Content von: I.K. Hofmann GmbH, übermittelt durch news aktuell