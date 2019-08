"Hoffnungszeichen in einer aufgewühlten Welt"/EKD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm begrüßt internationale Gäste der 10. Weltversammlung "Religions for Peace" in Lindau

Hannover (ots) - "Diese Versammlung ist ein Hoffnungszeichen ineiner aufgewühlten Welt." Mit dieser Friedensbotschaft hat derRatsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, heute die Teilnehmer der 10.Weltversammlung von "Religions for Peace" willkommen geheißen. Dieinterreligiöse Begegnung, bei der Delegierte von 17 Religionen ausrund 100 Ländern vertreten sind, wurde heute in Lindau eröffnet. Siefindet erstmals in Deutschland statt. Rund 900 Vertreter vonChristentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Judentum und andereReligionen sprechen bei dem Treffen über ihre gesellschaftspolitischeVerantwortung.Religionen verbinde das klare Bekenntnis, dass Gott der Schöpfervon Himmel und Erde sei und jeden Menschen mit der gleichen Würdeversehen habe, so Bedford-Strohm in seinem Grußwort. "Mit diesemTreffen wollen wir ein weltweites Zeichen setzen gegen allesTrennende, was zu Hass und Gewalt führt." Bedford-Strohm erinnerte indiesem Zusammenhang an das ökumenische Signal, das vom 500.Reformationsjubiläum im Jahr 2017 ausging. Das Gedenken hattenKatholiken, Orthodoxe und Protestanten nach einer Geschichte vonFeindschaft und Kriegen erstmals gemeinsam begangen, um damit einZeichen der Versöhnung zu setzen. "Die geistliche Verbundenheit, dieich bei den gemeinsamen Gottesdiensten gespürt habe, begleitet michauch heute noch und wird mich weiterhin beflügeln", so derEKD-Ratsvorsitzende.Für die EKD nimmt außer dem Ratsvorsitzenden unter anderem auchAuslandsbischöfin Petra Bosse-Huber an der Konferenz teil. DieVersammlung endet am 23. August. Der Beitrag der Kirche fürGerechtigkeit und Frieden wird auch Thema der diesjährigenSynodentagung der EKD im November in Dresden sein.Hinweise: Weitere Infos unter de.ringforpeace.org.Ein Stream der Eröffnungsfeier mit dem Grußwort desEKD-Ratsvorsitzenden ist abrufbar auf facebook.ekd.de.Hannover/Lindau, 20. August 2019Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell