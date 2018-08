Der Hoffnungsschimmer nach dem enttäuschenden Quartal von Facebook

Die Aktie von Facebook (WKN:A1JWVX) brach nach der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal stark ein. Die Investoren hatten vor allem die Prognose des Social-Media-Giganten für die kommenden Quartale im Blick, wonach das Umsatzwachstum und die operativen Margen sinken werden.

Doch das Managementteam von Facebook teilte aber noch andere wichtige Informationen mit, die viele Investoren offenbar übersehen haben. Hier sind einige wichtige Zitate, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Investitionen schaffen Wert

Ich will zunächst über alle Investitionen sprechen, die wir in den letzten sechs Monaten getätigt haben, um die Sicherheit und den Datenschutz in unseren Diensten zu verbessern. Das war ein Stück harte Arbeit, die beginnt, sich auszuzahlen. Wir haben vor kurzem zwei wichtige Tools für mehr Transparenz bei den Anzeigen eingeführt: eines, mit dem jeder Nutzer alle laufenden Anzeigen sehen kann.

Und das andere ist ein Archiv von Anzeigen mit politischen oder anderen Themen des Zeitgeschehens, das zunächst für die USA verfügbar und für die anstehenden Midterm-Wahlen bereit ist. Diese Anzeigen sind jetzt so gekennzeichnet, so dass Sie deutlich sehen können, wer dafür bezahlt. Innerhalb des Archivs erfahren Sie das mit jeder Anzeige verbundene Budget und wie viele Personen sie gesehen haben. Sie können alle Anzeigen zu politischen oder Themen des Zeitgeschehens durchsuchen, die ein Inserent bis zu sieben Jahre lang geschaltet hat. Dieses Maß an Transparenz bedeutet mehr Verantwortlichkeit und Verantwortung für Werbetreibende weltweit.

CEO Mark Zuckerberg



Es wurde viel über die steigenden Betriebskosten von Facebook gesagt, aber weniger über die positiven Auswirkungen dieser Investitionen. Facebook hat sich die Bekämpfung von Falschinformationen auf die Fahnen geschrieben. Es reduziert die Anreize für Menschen, gefälschte Nachrichten zu verbreiten, und stärkt die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz, um falsche Informationen besser zu identifizieren. Zusammen sollen diese Investitionen dazu beitragen, dass Facebook die Sicherheit und Integrität seiner Dienste verbessert und sie dadurch für die Nutzer wertvoller werden.

Datenschutzbedenken können übertrieben sein

Ich möchte auch über die Privatsphäre sprechen. Die Einführung der DSGVO war ein wichtiger Moment für unsere Branche. Gleichzeitig war es ermutigend, wie die überwiegende Mehrheit der Menschen bestätigt hat, dass wir den Kontext, auch von Websites, die sie besuchen, einbeziehen sollen, um Anzeigen relevanter zu gestalten und das Produkterlebnis insgesamt zu verbessern.

Zuckerberg



Der Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der Europäischen Union führte erwartungsgemäß zu einem leichten Rückgang der Zahl der aktiven Nutzer. Da sich jedoch die „große Mehrheit“ dafür entschieden hat, Facebook die Nutzung ihrer persönlichen Daten zu gestatten, um gezieltere Anzeigen zu schalten, scheinen Datenschutzbedenken das Geschäft des Social-Media-Titans kaum zu bedrohen. Dennoch gibt Facebook viel Geld aus, um seine Datenschutzfunktionen zu verbessern und nach dem Debakel um Cambridge Analytica das verlorene Vertrauen der Nutzer zurückzugewinnen – und um dieses Vertrauen zu erhalten, sobald es wiedergewonnen wurde.

Ein Fokus auf Gruppen

Es gibt jetzt mehr als 200 Millionen Menschen, die Mitglieder von Gruppen auf Facebook sind, und das sind Communities, die beim Eintritt für viele zum wichtigsten Teil der Facebook-Erfahrung und zu einem großen Teil ihrer realen sozialen Infrastruktur werden. Das sind etwa Gruppen für junge Eltern, für Menschen mit seltenen Krankheiten, für Freiwillige, für Militärfamilien, die auf einer neuen Basis stationiert sind, und mehr. Wir glauben, dass es eine Community für jeden auf Facebook gibt.

Zuckerberg



Facebook will Gruppen als Mittel nutzen, um die Interaktion mit seiner Plattform zu fördern. Das Unternehmen macht es einfacher, eine Gruppe zu gründen und zu vergrößern, um den Zeitaufwand für die Administratoren zu verringern. Facebook plant auch, die engagiertesten Gruppen besser zu fördern, und zwar als Teil seines Ziels, in den nächsten fünf Jahren „einer Milliarde Menschen zu helfen, Teil einer sinnvollen Gemeinschaft zu werden“. Je mehr Facebook die Interaktionsraten steigern kann, desto wertvoller wird die Plattform für Nutzer und Werbetreibende sein.

Unterstützung kleinerer Unternehmen

Werbetreibende aller Größen wollen wissen, ob ihre Anzeigen funktionieren und wie man sie besser macht, aber kleinere Unternehmen haben nicht immer die Möglichkeit, das herauszufinden. Wir ändern dies. Letztes Jahr haben wir Test and Learn eingeführt, eine Möglichkeit für Werbetreibende, Variationen ihrer Anzeigen zu schalten und in wenigen Schritten die Ergebnisse zu messen. Wir haben mit Tools für Direct-Response-Werbetreibende begonnen, um herauszufinden, was für Conversions sorgt. Im zweiten Quartal haben wir eine Möglichkeit für Unternehmen geschaffen, um die Auswirkungen ihrer Anzeigen auf die Markenwahrnehmung zu verstehen. Wir planen, dies auf alle großen und kleinen Werbetreibenden auszudehnen, damit sie ganz einfach mit verschiedenen Strategien experimentieren und die am besten geeigneten finden können.

COO Sheryl Sandberg



Große Unternehmen werden wahrscheinlich immer einen erheblichen Teil der Werbeeinnahmen von Facebook ausmachen, aber kleine Unternehmen stellen eine großartige Wachstumschance dar. Facebook bringt neue Tools auf den Markt, die es kleineren Werbetreibenden erleichtern, ihre Rendite zu maximieren. Je erfolgreicher Facebook in diesem Bereich ist, desto größer wird letztlich seine gesamte nutzbare Marktchance sein.

Instagrams atemberaubendes Wachstum

In diesem Quartal haben wir mit mehr als einer Milliarde aktiven Nutzern auf Instagram einen Meilenstein erreicht. Das ist ein guter Moment, um darüber nachzudenken, was für ein erstaunlicher Erfolg diese Übernahme war. Als Instagram zu uns kam, hatte das Team nur 16 Mitarbeiter. Seitdem haben Kevin und das Team Stories, Direct und jetzt IGTV gebaut. Dies war eine Geschichte großartiger Innovationskraft und Produktgestaltung, aber auch eine Geschichte darüber, wie effektiv die Integration war. Wir glauben, dass Instagram durch die Infrastruktur von Facebook mehr als doppelt so schnell wachsen konnte, wie es allein möglich gewesen wäre.

Zuckerberg



Viele Skeptiker haben im Jahr 2012 die Entscheidung von Facebook verspottet, Instagram für eine Milliarde US-Dollar zu erwerben. Damals hatte Instagram 30 Millionen Nutzer. Doch seit dieser Zeit ist Instagram in rasantem Tempo gewachsen und hat mittlerweile mehr als eine Milliarde aktive Nutzer. Dadurch ist Instagram so wertvoll geworden, dass die Analysten glauben, dass es heute mehr als 100 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Alles in allem kann der Kauf von Instagram durch Facebook als eine der besten Übernahmen aller Zeiten in die Geschichte eingehen.

Die Nutzerbasis von Facebook ist stark und wächst

Facebook hat mehr als 2,2 Milliarden monatlich aktive Nutzer und fast 1,5 Milliarden Aktive pro Tag.

Zum ersten Mal geben wir heute bekannt, wie viele Menschen mindestens eine unserer Apps nutzen: Facebook, WhatsApp, Instagram oder Messenger. Es sind 2,5 Mrd. Menschen jeden Monat.

Zuckerberg



Obwohl viel über das verlangsamte Wachstum von Facebook gesagt wurde, sollte eines nicht übersehen werden: seine beeindruckende Größe. Mit mehr als 1,5 Milliarden Menschen, die täglich Facebook nutzen, und 2,5 Milliarden, die jeden Monat seine Apps nutzen, ist die Reichweite des Unternehmens unglaublich. Darüber hinaus wuchsen die Zahlen täglich und monatlich aktiver Nutzer um jeweils 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so dass es sich nicht um ein rückläufiges Geschäft handelt.

Die Investoren müssen sich in den kommenden Quartalen vielleicht an ein langsameres Gewinnwachstum gewöhnen, aber das Kerngeschäft von Facebook ist nach wie vor recht gesund.

Wirf dein Geld nicht länger zum Fenster raus! Fehler beim Investieren können dich Tausende von Euro kosten. Das Schlimmste daran: Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese Fehler machst. In diesem brandneuen Spezial Report von The Motley Fool haben wir Top Investoren aus der ganzen Welt befragt, was die schlimmsten Fehler in der Geldanlage sind und wie du sie vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Zugang zu diesem Report.



Dieser Artikel wurde von Joe Tenebruso auf Englisch verfasst und am 06.08.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Facebook.