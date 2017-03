Die Hoffnung stirbt zuletzt: das Rückspiel von Bayer Leverkusen bei Atlético Madrid am Mittwoch live bei Sky

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Unterföhring (ots) -- Marcell Jansen und Thomas Strunz am Dienstag, Ottmar Hitzfeldund Stefan Kuntz am Mittwoch zu Gast im Studio- UEFA Europa League: Mönchengladbach - Schalke am Donnerstagabendlive- DFB-Pokal: Lotte - BVB am Dienstag live bei Sky- Die Viertelfinal-Auslosungen aus Nyon am Freitag ab 11.30 Uhrlive und frei empfangbar auf Sky Sport News HD- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket flexibel und ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinNachdem der FC Bayern und Borussia Dortmund bereits imViertelfinale stehen, steht am Mittwochabend Bayer Leverkusen beiAtlético Madrid nach der Hinspiel-Niederlage vor der wohl höchstenHürde. Insgesamt überträgt Sky am Dienstag und am Mittwoch alle vierAchtelfinal-Rückspiele live, drei davon exklusiv im deutschenFernsehen.Den Auftakt machen am Dienstag zunächst zwei internationaleDuelle. Nach dem 2:0 in Porto, stehen Sami Khedira und Juventus Turinbereits mit einem Bein in der nächsten Runde und können vorheimischem Publikum das Weiterkommen perfekt machen. Spannenderverspricht die zweite Begegnung des Abends zu werden. Leicester Citydarf sich nach einer glücklichen 1:2-Niederlage in Sevilla nochberechtigte Hoffnungen auf das Viertelfinale machen. Auch in der Ligahaben seit der Entlassung von Meistertrainer Claudio Ranieri zuletztzwei Siege für einen Aufschwung und etwas Luft im Abstiegskampfgesorgt.Sky überträgt beide Begegnungen live und exklusiv. Um 19.30 Uhrbegrüßt Moderator Michael Leopold am Dienstag unter anderem SkyExperte Marcell Jansen und Thomas Strunz im Studio. Auf Live-Fußballdürfen sich Sky Kunden bereits ab 18.15 Uhr freuen: Dann überträgtSky das neu angesetzte DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen denSportfreunden Lotte und Borussia Dortmund.Zur selben Zeit erwartet Sebastian Hellmann am Mittwochabend SkyExperte Ottmar Hitzfeld sowie den Ex-Nationalspieler Stefan Kuntz. ImFokus steht dann die Werkself von Bayer 04 Leverkusen, für die nachdem 2:4 auf heimischem Rasen alles andere als ein Fußballwunder dasAus bedeuten würde. Bei Atlético Madrid muss die Mannschaft vonTayfun Korkut gegen die disziplinierten Spanier mindestens drei Toreschießen, um überhaupt hoffen zu dürfen.Parallel dazu kommt es in Monte Carlo zum Rückspiel zwischen demAS Monaco und Manchester City. Nach dem 5:3 in Manchester versprichtauch das Rückspiel Hochspannung und spektakulären Offensivfußball.Alle vier Partien am Dienstag und Mittwoch überträgt Sky wahlweiseals Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Gladbach gegen Schalke in der UEFA Europa League amDonnerstagabend liveAm Donnerstag berichtet Sky dann ab 18.30 Uhr live aus der UEFAEuropa League. Das absolute Highlight des Achtelfinals ist dasdeutsche Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke.Die Partie im Borussia-Park überträgt Sky ab 21.00 Uhr live. Zurfrühen und zur späten Anstoßzeit sind alle achtAchtelfinal-Rückspiele im Rahmen der Sky Konferenz. Als Einzelspielesind die übrigen sieben Spiele für Abonnenten des Sky Sport Paketsunter sky.de/livestream verfügbar.Mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei seinMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die Viertelfinal-Auslosungen am Freitag ab 11.30 Uhr live auf SkySport News HDWie es für die deutschen und alle weiteren Vereine weitergeht,erfahren Fußballfans bei Sky Sport News HD. Am Freitag ab 11.30 Uhrüberträgt Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender dieViertelfinal-Auslosungen der UEFA Champions League und der UEFAEuropa League live.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Spitzenfußball live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Dienstag:18.15 Uhr: Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund auf Sky Sport 3HD19.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HD20.30 Uhr: Juventus Turin - FC Porto *exklusiv* auf Sky Sport 4 HDund Sky Sport UHD20.30 Uhr: Leicester City - FC Sevilla *exklusiv* auf Sky Sport 5HDMittwoch:19.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: Atlético Madrid - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport 3HD20.30 Uhr: AS Monaco - Manchester City *exklusiv* auf Sky Sport 4HDDonnerstag:18.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HD21.00 Uhr: Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD21.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 auf Sky Sport3 HD