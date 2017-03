Hoffnung auf politische Stabilität / Parlamentswahlen in Bulgarien

Berlin/Sofia (ots) - (GTAI) - In Bulgarien finden am 26. März 2017Parlamentswahlen statt. Es ist die dritte vorgezogene Parlamentswahlin dem EU-Land innerhalb etwas weniger als vier Jahren. LetztenPrognosen zufolge dürfte es ein enges Rennen zwischen der regierendenbürgerlichen Mitte-Rechts-Partei GERB und der sozialistischenOppositionspartei BSP werden.Schaut man auf die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP),steht Bulgarien mit einem Wachstum von 3,4 Prozent in 2016 gut da.Die Wirtschaft des Balkanstaates könnte den positiven Verlauf derletzten beiden Jahre auch 2017 und 2018 fortsetzen. Der sich leichtabflachende private Verbrauch erhält nun Unterstützung durch wiedersteigende Investitionen. Dennoch bleibt Bulgarien mit einemPro-Kopf-Einkommen 2016 von rund 6.600 Euro das ärmste Land derEuropäischen Union. "Die Löhne sind in Bulgarien so niedrig wienirgendwo sonst in der Europäischen Union. Bulgarien lag im Jahr 2015laut Eurostat an letzter Stelle in der EU mit 4,1 Euro Lohn- undLohnnebenkosten pro Stunde", sagt Michael Marks, Bulgarien-Expertebei Germany Trade & Invest in Rumänien. "Man kann nur darauf hoffen,dass die kontraproduktive Phase der politischen Instabilität mit denNeuwahlen bald ihr Ende findet." Ansonsten könnte dies laut Marksnegative Auswirkungen vor allem auf die Investitionen, aber auch denKonsum und in der Folge auf die wirtschaftlichen Perspektiven desLandes haben."Das Land hat eine langjährige Industrietradition und Potenzialbei Forschung und Entwicklung. Eine solide EU-Finanzierung von 2014bis 2020 soll zudem den Nachholbedarf bei Infrastruktur,Landwirtschaft und Umwelt bedienen", so Marks. Zudem profitiertBulgarien von der zunehmenden EU-Integration und der Einbindung indie entsprechenden Wertschöpfungsketten. Deutschland war 2016 derwichtigste Handelspartner Bulgariens und exportierte in das LandWaren im Wert von 3,5 Milliarden Euro. Zu den beliebtestenExportgütern zählten Maschinen, Straßenfahrzeuge und Kfz-Teile.Weitere Informationen zu Bulgarien: www.gtai.de/Bulgarien GermanyTrade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft derBundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutscheUnternehmen über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- undTechnologiestandort Deutschland und begleitet ausländischeUnternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151Esad.Fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_de http://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell