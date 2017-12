Baden-Baden (ots) -Wer kennt das nicht? Ein bestimmter Name fällt einem partout nichtein oder man betritt einen Raum und weiß auf einmal nicht mehr, wasman darin tun wollte. Dann taucht unwillkürlich die Sorge auf, ob dasnormal ist oder Alzheimer. Ist Vergesslichkeit nur eine Reaktion aufdie Informationsflut, die unser Kopf verarbeitet? Es gibt eineVielzahl von Krankheitssymptomen bei Demenz. Da kann beispielsweisedie Merkfähigkeit hervorragend sein, doch es fehlt am Antrieb oder ander Orientierung. Was sind also die ersten Anzeichen von Demenz? DieSWR Dokumentation "betrifft: Vergesslich oder schon dement?" vonLothar Zimmermann geht diesen Fragen am 6. Dezember 2017 um 20:15 Uhrim SWR Fernsehen nach. Im Anschluss, um 21 Uhr, folgt dieDokumentation "Wohnen im Alter" von Julia Geyer.Individuelle Schicksale und eine besorgniserregende TendenzJutta Streese aus Bühl ist aufgrund ihrer Vergesslichkeitbeunruhigt. Die Angst kommt nicht von ungefähr, denn ihr Mann ist vorein paar Jahren an einer seltenen Variante der Alzheimer-Demenzerkrankt. Dennoch steht für sie beide außer Frage: Sie wollen ihrLeben genießen und sich nicht von der Krankheit unterkriegen lassen -trotz der Orientierungsschwierigkeiten des Mannes. Demenz ist eineKrankheit, die fast jeden treffen kann, vorausgesetzt er wird altgenug. Angesichts der immer höheren Lebenserwartung steigt jedochauch das Risiko, daran zu erkranken. Bereits heute leben inDeutschland mehr als eineinhalb Millionen Menschen, die betroffensind. In zwanzig Jahren sollen es doppelt so viele sein - es seidenn, es wird ein Medikament gefunden, das Demenz stoppt oderverhindert.Welche Therapien sind erfolgversprechend?In der Forschung weiß man, dass ein giftiges Eiweiß, Amyloidgenannt, Demenz verursacht. Kann das menschliche Gehirn diesesAmyloid nicht mehr unschädlich machen, zerstört es Nervenzellen. Zielder Mediziner ist also, dass möglichst wenig Amyloid überhauptentsteht. Zwar werden bereits Medikamente in Studien getestet, dochist noch nicht erforscht, wie gut diese neuen Mittel wirken undwelche Nebenwirkungen sie haben können. Was kann jeder einzelne gegenDemenz tun? Welche Therapien gibt es bereits, welche sinderfolgsversprechend? Und wann wird es ein wirksames Medikament gegendas Vergessen geben? "betrifft:" forscht nach und zeigt Menschen, dieMut machen: Weil sie trotz der Diagnose versuchen, solange es gehtmit Freude zu leben."betrifft" - aktuelle Themen, transparente RechercheDie SWR Dokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelleThemen gesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikumansprechen. Die Erzählhaltung bezieht den Zuschauer in die Entstehungdes Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wirdthematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und einanderer nicht. Auch Recherche-Pfade, die ins Leere laufen, könnenTeil des Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondernhinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filmezeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen underzählen Geschichten Einzelner.Sendetermin im SWR Fernsehen"betrifft: Vergesslich oder schon dement",Mittwoch, 6. Dezember 2017, 20:15 Uhr, SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell