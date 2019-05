"Hoffnung, Versöhnung, Sandstein": MDR beleuchtet Geschichte der Dresdner Frauenkirche (FOTO)

Leipzig (ots) -Die Frauenkirche von Dresden ist einzigartig: Sie zählt zu dengrößten Sandsteinbauten der Welt. Nie wurde eine Kirche so gebaut -so gewagt, so risikofreudig, so kühn. Der Mitteldeutsche Rundfunkwidmet dem kolossalen Bauwerk ab Montag, 20. Mai, einenThemenschwerpunkt.Am Dienstag, 21. Mai, um 21.00 Uhr nimmt der Film "DieFrauenkirche - Hoffnung, Versöhnung, Sandstein" aus der Doku-Reihe"Der Osten - Entdecke, wo du lebst" die Zuschauerinnen und Zuschauermit auf Reisen - und zwar hinter die Fassade der Frauenkirche. Dabeigeht es nicht nur um den Bau, sondern auch um Menschen, die mit derFrauenkirche eng verbunden sind.Eine von ihnen ist Renate Bleyl. Wenn sie heute die feinenSandsteinstufen auf dem Dresdner Neumarkt erklimmt, kann sie es kaumfassen, in welcher Schönheit und Reinheit die berühmte Frauenkircheerstrahlt. Als Kind war das für die heute 77-Jährige unvorstellbar:An der Hand ihres Vaters, einem Dresdner Bauingenieur, durchstreiftesie damals die Stadt. Besonders eindrucksvoll waren immer jeneMomente, wenn sie sich der Ruine der Frauenkirche näherten: "Damerkte ich ganz einfach, dass seine Stimme sich veränderte, ichmöchte bald sagen, dass er Tränen in den Augen hatte. Diesen Schmerzder älteren Generation zu erleben, das war für uns Kinder unglaublichwichtig." Die Ruine bekam für die Ur-Dresdnerin etwas Heiliges. Siebrannte sich ihr als Mahnmal ein.1726 bis 1743 wurde die Dresdner Frauenkirche gebaut, doch 1945blieben beim Bombardement auf Dresden nur noch Schutt und Ascheübrig. Die Ruine stand Jahrzehnte mitten im Herzen der Stadt, bis vor25 Jahren der Wiederaufbau begann. Elf Jahre hat er gedauert. Seit2005 besticht das Barockkunstwerk mit neuer, alter Schönheit.Die Dresdner wie die Touristen sind begeistert. Renate Bleyl, dienie an den Wiederaufbau der Frauenkirche gedacht hatte, zählt heutezu den großen Fans. Hatte sie anfangs die Diskussion um denWiederaufbau mit Unbehagen verfolgt, wuchs ihr das Projekt mit denJahren ans Herz. Zur Eröffnung im Jahr 2005 hatte sie die Idee,diesen vollkommenen Raum auch Kindern zu erschließen.Ob jung, ob alt - zwei Millionen Menschen strömen jährlich in dasBarockwunder. Architekt Thomas Gottschlich prüft deshalb fasttäglich, wo sich kleine Mängel zu größeren auswachsen könnten. DennSandstein ist ein fragiler Baustoff. Erste Risse waren schon währenddes Entstehens 1736 zu sehen. Der Prachtbau hat seine Tücken ...Am 28. Mai um 22.05 Uhr folgt im MDR Fernsehen der Film"Faszination Frauenkirche: Der Wiederaufbau des DresdnerWahrzeichens".Beide Filme werden bereits ab 20. Mai in der MDR-Mediathekgezeigt. Außerdem gibt es dort zusätzliche Angebote rund um dieFrauenkirche: zum Beispiel die "Lebensläufe" von Erbauer George Bährund vom Mitinitiator des Wiederaufbaus Prof. Ludwig Güttler sowieeine 200-minütige Dokumentation zur Rekonstruktion, Konzerte undweitere Reportagen.Pressefotos unter http://ard-foto.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Kerstin Gensel-Dittmann,Tel.: (0341) 300 65 35 oder E-Mail: presse@mdr.de; Twitter:@MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell