Hoffmann Group beruft Bruce Barlag zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats (FOTO)

München (ots) -Die Hoffmann Group, Europas führender Systempartner fürQualitätswerkzeuge, hat Bruce Barlag, 63, mit Wirkung zum 1. Januar2017 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt. Mit Blick auf denweiteren Ausbau des internationalen Geschäfts und die digitaleTransformation ist diese Berufung ein wichtiger Schritt für diekünftige Entwicklung der Hoffmann Group."Ich freue mich sehr, dass wir Bruce Barlag für denAufsichtsratsvorsitz gewinnen konnten", sagte Dr. Robert Blackburn,Vorstandsvorsitzender und CEO der Hoffmann Group. "Bruce Barlag isteine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit. Er steht fürprofitables Wachstum und verfügt über eine tiefe Expertise in derEntwicklung neuer Technologien und aufstrebender Märkte. Bruce Barlagist seit Jahren ein prägender Berater global anerkannter Unternehmenim Digitalbereich und wird uns mit seiner Erfahrung, seiner Kompetenzund seinem Netzwerk weiter voranbringen. Mit Bruce Barlag werden wirunsere Tradition fortsetzen und unseren weltweiten Kunden undPartnern auch zukünftig Marktvorteile verschaffen.""Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir der Vorstand derHoffmann Group entgegenbringt und freue mich darauf, gemeinsam mitdem Führungsteam alles dafür zu tun, damit die Hoffmann Groupnachhaltig erfolgreich bleibt", sagte Bruce Barlag. "Ich sehe großeWachstumschancen für das Unternehmen, insbesondere auf der Grundlageneuer Technologien und in neuen Märkten. Hoffmann ist bereit, um dienächste Generation von Produkten, Dienstleistungen und Plattformen zuentwickeln."Bruce Barlag ist Vorsitzender und Gründer der Global ExecutiveGroup (GXG), einer renommierten Managementberatung mit Sitz imUS-Bundesstaat Atlanta. Davor war Barlag als Geschäftsführer beiAlvarez & Marsal (A&M) tätig und hat das Beratungsgeschäft desUnternehmens deutlich ausgebaut. Vor seiner Zeit bei A&M war BarlagCEO von World 50, einer Firma, welche die Netzwerke vonTop-Führungskräften aus großen international tätigen Unternehmenpflegt. Unter der Führung von Barlag ist World 50 jährlich um rund35% gewachsen.Darüber hinaus war Bruce Barlag CEO und Gründer von New ScienceAssociates - ein Think Tank für Strategie und Digitalisierung. NewScience Associates wurde später von Gartner Inc., einem derinternational führenden Marktforschungsunternehmen, übernommen. BeiGartner war Barlag unter anderem für Interaktive Dienstleistungen undMarketing verantwortlich.Pressekontakt:Hoffmann GmbH QualitätswerkzeugeHaberlandstraße 55D-81241 Münchenwww.hoffmann-group.comMarion SchwenkTel: +49 89 8391 9541E-Mail m.schwenk@hoffmann-group.comOriginal-Content von: Hoffmann Group, übermittelt durch news aktuell