Hoffenheim gegen Manchester City, der BVB gegen Monaco und alle Spiele, alle Tore in der Konferenz live nur bei Sky - der 2. Spieltag der UEFA Champions League am Dienstag und Mittwoch

Unterföhring (ots) -- Die Partien des FC Bayern gegen Ajax Amsterdam und des FCSchalke bei Lokomotive Moskau zeigt Sky im Rahmen der Original SkyKonferenz ebenfalls live- Mit der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alle Spiele undalle Tore der Königsklasse live- Didi Hamann, Christoph Metzelder und Markus Gisdol am Dienstag,Lothar Matthäus und Markus Weinzierl am Mittwoch Gäste im Studio- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mitSky Ticket (skyticket.de) tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung live dabei sein- In-Match Videos: Kurz-Videos aller Tore und weiterer Höhepunktealler Partien der UEFA Champions League bereits während der laufendenSpiele nur bei Sky- Mit "Champions Corner" am Dienstag ab 18.45 Uhr und Mittwoch ab20.45 Uhr auch im Free-TV auf Sky Sport News HD immer auf demneuesten Stand sein- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League beiSky sind unter sky.de/ucl abrufbarDie deutschen Vereine sind erfolgreich in die neue Saison der UEFAChampions League gestartet. Alle vier Bundesligisten konnten zumAuftakt punkten, die Bayern und der BVB ihre Partien gewinnen. Andiesem Dienstag und Mittwoch stehen die deutschen Klubs am 2.Spieltag vor schwierigen Aufgaben.Seit dieser Saison zeigt im Rahmen der Original Sky Konferenz nurSky alle Spiele und alle Tore live. Darüber hinaus zeigt keinAnbieter mehr Einzelspiele der deutschen Vereine als Sky, während derGruppenphase an jedem Dienstag- und Mittwochabend jeweils eines.Erstmals wird die UEFA Champions League in Deutschland live komplettexklusiv im Pay-TV übertragen.Die Heimpremiere der TSG Hoffenheim gegen Manchester City amDienstag liveDen Auftakt am Dienstagabend macht die TSG Hoffenheim. Nach dem2:2 in Donezk bestreitet die Nagelsmann-Truppe um 18.55 Uhr das ersteHeimspiel der Vereinsgeschichte in der Königsklasse. Zu Gast ist mitManchester City einer der Topfavoriten auf den Titel. Nach derAuftaktniederlage gegen Lyon wird die Elf von Pep Guardiola allesdaran setzen, im Kraichgau zu gewinnen.Moderator Michael Leopold führt ab 18.00 Uhr durch den "Dienstagder Champions". Neben den Sky Experten Didi Hamann und ChristophMetzelder begrüßt er im Studio Markus Gisdol, der von 2013 bis 2015zweieinhalb Jahre Trainer in Hoffenheim war.Neben der Heimpremiere der TSG überträgt Sky am Dienstagabend imRahmen der Original Sky Konferenz (zwei Spiele ab 18.55 Uhr, sechsSpiele ab 21.00 Uhr) auch alle weiteren Spiele des Abends live. Dortwird vor allem die Partie des FC Bayern gegen Ajax Amsterdam im Fokusstehen.Dortmund gegen Monaco am Mittwochabend live, Schalke in derKonferenzDen Mittwochabend eröffnet um 18.30 Uhr der "Champions Countdown"und die Konferenz der beiden Partien zur frühen Anstoßzeit. Danntritt der FC Schalke bei Lokomotive Moskau an und will dem erstenBundesliga-Sieg beim Klub von Benedikt Höwedes den nächsten Dreierfolgen lassen. Im Rahmen der Konferenz können alle Fans bis zu 50Minuten der Königsblauen live erleben - in der zweiten Partie trifftThomas Tuchel mit PSG auf Roter Stern Belgrad.Ab 19.30 Uhr stimmt Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer im"Mittwoch der Champions" auf die sechs späten Spiele des Abends ein.Neben Sky Experten Lothar Matthäus sind dann der ehemaligeSchalke-Trainer Markus Weinzierl und Kicker-Reporter Mounir Zitounizu Gast.Die Partie des BVB gegen die AS Monaco überträgt Sky ab 20.55 Uhrlive und exklusiv im deutschen Fernsehen. Nach dem Auftaktsieg derDortmunder in Brügge und der Auftaktniederlage der Monegassen gegenAtletico Madrid könnten die Borussen mit einem Heimsieg einendirekten Konkurrenten um das Achtelfinale bereits früh distanzieren.Alle Spiele und alle Tore des Abends überträgt Sky im Rahmen derOriginal Sky Konferenz (zwei Spiele ab 18.55 Uhr, sechs Spiele ab21.00 Uhr) live, unter anderem Neapel gegen Liverpool und Tottenham -Barcelona.In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League ab sofortfür Sky Kunden verfügbarNachdem Sky seit einem Jahr In-Match Videos der Bundesligaanbietet, steht dieser Service seit dieser Saison erstmals auch inder UEFA Champions League zur Verfügung stehen. Abonnenten des SkySport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit, bereitswährend der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen derKönigsklasse auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeitnach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direktenZugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Serviceals einziger Anbieter in Deutschland zu allen Spielen des Wettbewerbsan."Champions Corner" am Dienstagabend bereits ab 18.45 Uhr auf SkySport News HDAuch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse denAbonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticketvorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HDwährend der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Senderim deutschen Free-TV.In "Champions Corner" kommentieren und analysieren ModeratorFlorian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont und MirkoSlomka das Geschehen in den Stadien. Am Dienstagabend geht es bereitsum 18.45 Uhr los. Zu Gast ist dann Sky Reporter Torben Hoffmann. AmMittwoch ist Sky Kommentator Hansi Küpper zur üblichen Sendezeit um20.45 Uhr im Studio.Der 2. Spieltag der UEFA Champions League 2018/19 bei Sky und SkyGo sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Dienstag, 2. Oktober:18.00 Uhr: "Dienstag der Champions" auf Sky Sport 1 HD und SkySport News HD18.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz (2 Spiele) auf Sky Sport 1HD18.50 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Manchester City auf Sky Sport 2HD20.55 Uhr: Die Original Sky Konferenz (6 Spiele) und Analyse aufSky Sport 1 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt" auf Sky Sport 2 HDMittwoch, 3. Oktober:18.30 Uhr: "Champions Countdown" auf Sky Sport 1 HD und Sky SportNews HD18.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz (2 Spiele) auf Sky Sport 1HD19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" auf Sky Sport 2 HD und SkySport News HD20.55 Uhr: Die Original Sky Konferenz (6 Spiele) und Analyse aufSky Sport 1 HD20.55 Uhr: Borussia Dortmund - AS Monaco auf Sky Sport 2 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt" auf Sky Sport 2 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell