Hoffen auf ein Weihnachtswunder für Baby Mattheo

Köln (ots) - Säugling (zehn Wochen) ist an ChronischerGranulomatose erkrankt und sucht dringend StammzellspenderHintergrund: Medizinexperte klärt über seltenen Immundefekt aufEx-Bundesligaprofi Peer Kluge: Wie ich an Weihnachten einemfremden Menschen eine Lebenschance schenkteDas Schicksal des neun Wochen alten Baby Mattheo rührt dieMenschen in ganz Deutschland. Der Säugling leidet an einem seltenenImmundefekt, der so genannten Chronischen Granulomatose (CGD), undsucht dringend einen passenden Stammzellspender - seine einzigeChance, um wieder gesund zu werden. Prof. Dr. med. Michael Albert vomUniversitätsklinikum München klärt im Interview über dasKrankheitsbild Chronische Granulomatose auf. Lesen Sie das ganzeInterview hier: http://ots.de/GMfsBSeit vielen Jahren ist er der DKMS treu verbunden und immer nochder einzige Fußballprofi, der Stammzellen gespendet hat - am zweitenWeihnachtstag 2005! Peer Kluge hat seine Erinnerungen an diese Spendefür uns aufgeschrieben, welche Sie in unserem Blog DKMS Insightsnachlesen können. Dabei schildert der 37-Jährige, wie er währendseiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach auf das Thema aufmerksamwurde und warum er jedem raten würde, sich als potenziellerLebensretter zu registrieren: http://ots.de/Z18p8Weitere Informationen sowie aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zurlebenswichtigen Arbeit im Kampf gegen Blutkrebs finden Sie in unseremDKMS Media Center. https://mediacenter.dkms.de/