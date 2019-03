Hoffen auf das Fußballwunder: das Rückspiel von Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur am Dienstag live und exklusiv bei Sky

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Unterföhring (ots) -- Ab 19.30 Uhr meldet sich Sebastian Hellmann mit Sky ExperteLothar Matthäus, Steffen Freund und Rafael Buschmann aus dem Studio -Kai Dittmann kommentiert die Begegnung- Neben dem BVB-Spiel am Dienstag überträgt Sky am Mittwoch dasEinzelspiel zwischen PSG und ManUnited sowie an beiden Abenden alleSpiele in der Original Sky Konferenz live und exklusiv- Exklusiv für Sky Q Kunden: BVB - Tottenham auf Sky Sport UHDlive auch in Ultra HD, Highlight-Zusammenfassungen aller Spiele abMitternacht auch über den Receiver auf Abruf- Die Königsklasse auch im Free-TV: Die Pressekonferenzen undAbschlusstrainings der deutschen Klubs live, "Champions Corner"während der Spiele und Highlights direkt danach auf Sky Sport News HD- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mitSky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindung live dabeiseinDie Hinspiele der deutsch-englischen Wochen in der UEFA ChampionsLeague konnte die Premier League klar für sich entscheiden. Währendsich der FC Bayern mit dem 0:0 in Liverpool eine guteAusgangsposition für das Rückspiel erarbeiten konnte, müssen der FCSchalke und Borussia Dortmund auf Fußballwunder hoffen, um doch nochdas Viertelfinale zu erreichen.Der BVB muss am Dienstag als erstes deutsches Team zum Rückspielantreten. Nach dem 0:3 in Wembley wollen sich die Schwarzgelben vorheimischer Kulisse mit aller Kraft gegen das Ausscheiden stemmen. Inden knapp 27 Jahren seit der Einführung der UEFA Champions Leaguegelang es bislang nur drei Mannschaften eine Hinspiel-Niederlage mitdrei oder mehr Toren Differenz noch wettzumachen. Zuletzt war es dieAS Rom gegen Barcelona (nach 1:4 im Hinspiel) in der Vorsaison. ImJahr davor waren es die Katalanen, die PSG nach einem 0:4 im Hinspielnoch sensationell ausschalten konnten.Ob den Borussen Ähnliches gelingt, erfahren Fußballfans amDienstag ab 19.30 Uhr live und exklusiv bei Sky. Moderator SebastianHellmann meldet sich dann mit seinen Gästen Lothar Matthäus, SteffenFreund und Rafael Buschmann aus dem Studio. Kai Dittmann kommentiertdie Begegnung im Signal-Iduna-Park. Wahlweise können Sky Kunden diePartie auch im Rahmen der exklusiven Original Sky Konferenz zusammenmit dem zweiten Spiel des Abends zwischen Real Madrid und AjaxAmsterdam verfolgen.Der Mittwochabend mit PSG gegen ManUnited und Rom gegen PortoAm Mittwochabend meldet sich Sky Moderator Michael Leopoldebenfalls um 19.30 Uhr. Mit Didi Hamann, Valerien Ismael und RaphaelHonigstein wird er durch den Fußballabend führen, an dem ParisSaint-Germain gegen Manchester United spielt und die AS Rom den FCPorto empfängt. Das Einzelspiel in Paris sowie die Original SkyKonferenz mit beiden Begegnungen überträgt Sky jeweils live undexklusiv.Mit Sky Q die Königsklasse auch in Ultra HD und Highlights allerSpiele auf Abruf erlebenSky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, das Rückspiel des BVBgegen Tottenham auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD zu erleben.Außerdem verpassen Fußballfans mit den neuen Highlight-Videos aufSky Q ab sofort nichts mehr. Highlight-Videos von allen Begegnungender UEFA Champions League gibt es mit dem Sky Q Receiver ab 24 Uhrdes jeweiligen Spieltags direkt auf Abruf.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinSämtliche Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem SkyAbonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets(sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TVauch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oderunterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Übertragungen der UEFA Champions Leaguelive dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sindalle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderemLaptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind im Rahmen der Kooperation zwischen Sky undDAZN sämtliche Einzelspiele und Original Sky Konferenzen auch inzahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Die Königsklasse frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse denAbonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticketvorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HDwährend der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Senderim deutschen Free-TV. In "Champions Corner" kommentieren undanalysieren Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und seine GästeMargot Dumont und Mirko Slomka ab 20.50 Uhr das Geschehen in denStadien.Darüber hinaus berichtet Deutschlands einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender auch an den Tagen rund um denSpieltag umfassend aus der Königsklasse. Neben prominenten Gästenrund um die anstehenden Begegnungen sind hier unter anderem diePressekonferenzen und Abschlusstrainings der deutschen Vereine zusehen. Unmittelbar nach Spielende ab 23.00 Uhr sind auf Sky SportNews HD im Rahmen der "Late Night News". bereits die erstenSpielszenen der Begegnungen des Abends zu sehen. Die Achtelfinal-Rückspiele am Dienstag und Mittwoch der UEFA
Champions League live bei Sky:Dienstag, 5.3.:19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur auf Sky Sport 2
HD und Sky Sport UHDMittwoch, 6.3.:19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: Paris Saint-Germain - Manchester United auf Sky Sport 2
HD