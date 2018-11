Hösbacher Hilfsorganisation legt Wert auf Transparenz - Hilfsprojekte in Indonesien wachsen

Hösbach (ots) - Die Unterfränkische Hilfsorganisation Global MicroInitiative e.V. mit dem Sitz in Hösbach baut ihre Hilfe fürIndonesien weiter aus. Besonders die Dorfentwicklungsprojekte aufIndonesiens Insel Lombok machen gute Fortschritte und konnten aufjetzt insgesamt sechs Dörfer ausgeweitet werden.Mit Blick auf die Gesamtentwicklung der HösbacherHilfsorganisation berichtet Schüßler: "Es freut mich sehr, dassunsere Hilfsorganisation vier Jahre nach der Gründung so weitgewachsen ist, dass wir ganze Dorfgemeinschaften beim Wiederaufbaunach Naturkatastrophen unterstützen konnten, wie zum Beispiel aufBalis Nachbarinsel Lombok." Im Sommer erschütterten mehrere starkeErdbeben diese Insel. Erste Hilfe erreichte die Opfer schnell und sokonnten die Menschen bald mit dem Wiederaufbau beginnen. Daswirtschaftliche Leben in den kleinen Dörfern kam jedoch für einigeWochen vollständig zum Erliegen. "Gemeinsam mit unserergemeinnützigen Partnerorganisation Gema Alam NTB gaben wirDorfgemeinschaften mit unseren Mikrokrediten die Möglichkeit, ihreGeschäfte wiederaufzubauen, ohne auf Almosen angewiesen zu sein oderhorrende Zinsen an kommerzielle Geldverleiher zahlen zu müssen.Gleichzeitig stehen die Mitarbeiter von Gema Alam den Menschenberatend zur Seite und können so sicherstellen, dass unsereMikrokredite nicht zur Schuldenfalle werden."Im Dezember wird Schüßler wieder nach Indonesien fliegen, um dieLage vor Ort persönlich in Augenschein zu nehmen sowie um denrichtigen Einsatz der Spendengelder sicherzustellen. Auf diese Weisestellt GMI sicher, dass die Spendenvergabe und -verwendungtransparent bleibt. Dieses Jahr hat der Besuch aber noch einezusätzliche, besondere Komponente: Vereinsmitglied Rebecca Ghawi, diebereits seit einigen Jahren Pressetexte für GMI verfasst, wirdgemeinsam mit Marco Weimar, Geschäftsführer von "ConWeimar - Film &Fotografie" Schüßler's Besuch filmisch und fotografisch begleiten undAufnahmen für den Internet- und Printauftritt sowie einDokumentarvideo über GMI's Arbeit vor Ort erstellen. UmProduktionskosten wie Flüge, Equipment etc. zu finanzieren, haben diebeiden eigens auf Startnext.com eine Crowdfunding Kampagne für ihrVideoprojekt gestartet. "Ich freue mich sehr über dieses großzügigeAngebot von ConWeimar. Dadurch werden wir den Spendern noch besserzeigen können, wer von ihren Spenden profitiert und wie die Spendeneingesetzt werden."Pressekontakt:Silvia SchüßlerGlobal Micro Initiative e.V.Weißenbergerstraße 663768 HösbachSilvia.Schuessler@global-micro-initiative.de06021 550332 überwiegend nachmittagsOriginal-Content von: Global Micro Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell