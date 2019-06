Hörspielpremiere: vier Phasen - maximale Spannung (FOTO)

--------------------------------------------------------------Weitere Infoshttp://ots.de/qsPnYD--------------------------------------------------------------Ludwigsburg (ots) -Ab September wird die vierteilige Hörspielreihe "Die Prüfung" überdas Hörspiellabel Wolfy-Office erscheinen, im Vertrieb der Nova MDGmbH.. Die Veröffentlichung erfolgt in Form von Audio-CDs sowie alsdigitaler Download. Das vierteilige Hörspiel des Autors undRegisseurs Kim Jens Witzenleiter erzählt eine Geschichte aus mehrerenPerspektiven und setzt dabei die Komplexität der verschiedenenCharaktere bestmöglich um.Die einzelnen Teile des Hörspiels werden im Zweimonatsrhythmusveröffentlicht, was es ermöglicht, die verschiedenen Dimensionenzeitlich versetzt darzustellen. Die ersten drei Teile erzählendieselbe Geschichte aus der Perspektive von drei verschiedenenPersonen, was die individuellen Sichtweisen betont. Im vierten Teilkommt es zu einem Zusammentreffen aller Personen, wodurch sich dasSchicksal einer Familie entscheidet.Vier Phasen für maximale SpannungDas Hörspiel schildert das Schicksal der Familie Gibson, die voneiner unbekannten Person entführt wird. Zunächst geht es um dieSichtweise des Vaters Scott, der die Entführung seiner Familie ameigenen Leibe spürt und perfide Aufgaben des Entführers lösen muss.Die zweite Dimension des Geschehens bezieht sich auf dieJournalistin Stephanie Groß, die den Familienvater beschattet undeinen ganz eigenen Beitrag zur Aufklärung eines Verbrechens leistenkönnte. Dem Streben nach Erfolg steht die Möglichkeit der Rettungeiner Familie entgegen, woraus sich für die Journalistin ein massiverKonflikt entwickelt.Im Mittelpunkt des dritten Teils steht der Privatdetektiv ViktorBalldar, der dem Vater helfen möchte. Es gilt, den Entführermöglichst schnell zu finden, damit die Familie rechtzeitig aus ihrerSituation befreit werden kann. Ob und wie eine Rettung der gesamtenFamilie glückt, entscheidet sich dann allerdings erst im viertenTeil. Bis dahin ist noch ein wenig Geduld erforderlich, um zum großenFinale zu kommen.Die Komplexität der HauptfigurenDer Vater Scott Gibson leidet sehr unter dem zeitweiligen Verlustseiner Familie, auch weil er vom Entführer zusätzlich unter Druckgesetzt wird. Der zwingt Scott dazu, verschiedene Aufgaben zu lösen,zu denen auch Selbstverletzung, Folter und Mord gehören. Dadurchstößt Scott schnell an seine Grenzen. Wie die Liebe zu seiner Familiesolche Taten rechtfertigt und wo Scott die Grenzen für ein solchesVerhalten zieht, zeigt sich im ersten Teil der Reihe.Auch die Geschichte der Journalistin Stephanie Groß wird zunehmendbrisant, da sie vor eine der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebensgestellt wird. Ist es der große Schritt in den Spitzenjournalismuswert, das Leben einer Familie auf dem Gewissen zu haben? Ist dereigene Erfolg wirklich wichtiger als das Leben anderer? Vor diesenFragen steht Stephanie im zweiten Teil des Hörspiels, woraus sich einKampf um ihren Verstand entwickelt.Der Privatdetektiv Viktor Balldar bringt im dritten Teil desHörspiels zusätzliche Spannung ins Geschehen. Denn er schafft es, denZusammenhang zwischen Täter und Vater zu ermitteln.. Im vierten Teildes Hörspiels kommt es schließlich zum großen Finale. Dabei wirdklar, wie sich die Entscheidungen der verschiedenen Personenauswirken und ob es für Scotts Familie doch noch eine Chance gibt,die Entführung zu überleben.Authentisches Setting durch professionelle SprecherFür jeden der Hauptcharaktere gibt es im Hörspiel einen eigenenSprecher, der die Situation und das Geschehen bestmöglichverdeutlicht. Dabei stehen nicht nur die Dialoge der einzelnenPersonen im Vordergrund, sondern es gibt auch viele innere Monologe,mit denen die Gedanken der Charaktere zum Ausdruck kommen. Die Rolledes Vaters Scott Gibson hat der erfahrene Sprecher und SchauspielerMarkus Pfeiffer übernommen. Vielen ist er sicher bekannt, nichtzuletzt als die deutsche Stimme von Sacha Baron Cohen oder ausVideospielen wie The Witcher und Assassin's Creed. Die aufstrebendeJournalistin Stephanie Groß wird gesprochen von Stephanie Preis, dieunter anderem beim großen Christian Rode lernen durfte. Den Part desPrivatdetektivs Viktor Balldar übernimmt Christopher Kussin, derbereits in "MIG - Monsterparty" eine Hauptrolle gesprochen hat. Zuguter Letzt übernimmt die erfahrene Schauspielerin und SprecherinKatja Keßler die Rolle der entführten Tina Gibson.Die Charaktere der Nebenrollen werden durch so bekannte Sprecherwie Hollywood Größe Reiner Schöne, Kevin Kasper, Marc Schülert undandere zum Leben erweckt, was eine interessante Gesamthandlungermöglicht. Im Zusammenspiel mit der Musik von Michael Donner sowieder Abmischung durch Tom Steinbrecher wird das Hörspiel zu einerwahren Zerreißprobe für die Nerven der Fans von Spannung undAbenteuer. Das vierteilige Familiendrama hat ihnen mit Sicherheiteiniges zu bieten.Bereits September steht der erste Teil des Hörspiels zum Kauf undzum Download zur Verfügung, sodass auch Sie in den Genuss derspannenden Geschichte kommen können. Für Freunde von Dramatik undtiefgründigen Charakteren ein absolutes Muss.