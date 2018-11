Hörspiele ersetzen das Vorlesen nicht (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Kleinen Kindern ein Hörspiel anzustellen ist kein gleichwertigerErsatz für das Vorlesen durch Eltern oder andere Familienmitglieder."Vorlesen beeinflusst den Spracherwerb positiv. Hörspielen fehlt diestarke kommunikative Komponente", erklärt Logopädin Sonja Utikal vomDeutschen Bundesverband für Logopädie im Apothekenmagazin "Baby undFamilie". Beim Lesen könne man kuscheln, den Lesestoff an das Kindanpassen, Passagen wiederholen, Stimmen verändern, über Bildersprechen. Tun sich Mutter oder Vater schwer, dem Kind vorzulesen odervorzusingen, wäre es "schön, wenn jemand anderes aus der Familie oderderen Umfeld die Freude an Liedern und Büchern vermitteln kann", sagtdie Expertin. "Hilfreich ist auch, wenn das Kind in eine Kita gehtund dort viele Sing- und Leseerlebnisse erfährt."Einfache Bilderbücher anschauen und dabei benennen, was sie sehen,können Eltern schon mit acht bis zwölf Monate alten Kindern.Zweijährige profitieren dann unter anderem davon, wenn Eltern ihnenvorlesen und sie nacherzählen lassen. Im neuen "Baby undFamilie"-Heft finden Leserinnen und Leser ausführliche Informationenzu den wichtigsten Etappen der Sprachentwicklung und Expertentipps,wie Eltern ihr Baby von Anfang an beim Sprechen lernen unterstützenkönnen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 11/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell