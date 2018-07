Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Seit ein paar Wochen (14. Juni) rollt derBall wieder und alle fiebern mit Jogi Löw und seinen Jungs mit.Schließlich soll der WM-Titel in Russland verteidigt werden. Klar,dass da die Emotionen bei den großen und kleinen Fußball-Fanshochkochen. Wie emotional Fußball sein kann, sieht man aber nicht nurbei den Profis, sondern auch in Hobby-Vereinen. Wie zum Beispiel beiden fünf Freunden der Griesheim Gang aus dem neuen Audible OriginalHörspiel "Die King-Kong Kicker. Oberaffengeil". Mehr dazu von HelkeMichael.Sprecherin: Für die fünf Hobbykicker der Griesheim Gang lief dieSaison gewohnt katastrophal. Doch für den Tabellenletzten derD-Jugend wird's noch schlimmer. Nach den Sommerferien ziehtLinksaußen Flo in eine andere Stadt. Zur Erinnerung an ihre letztegemeinsame Saison beschließen die Freunde, eine "Erinnerungskiste"neben dem Vereinsheim zu vergraben. Dabei stoßen sie auf einenmerkwürdigen Pokal, der sie ins Jahr 1986 katapultiert.O-Ton 1 (Die King-Kong Kicker, 22 Sek.): ERZÄHLER [...] Um sieherum tragen die Männer Schnauzbart und Dauerwelle, die FrauenSchulterpolster und Föhnfrisuren. [...] TONI Krass! Guck mal, die dain der lila Jacke. Die sieht fast aus wie meine Mutter mit 15!CLEMENS Echt? Was für'n Geschoss... Ich steh auf deine Mum! Ohrfeige.CLEMENS Aua!Sprecherin: Klar, dass die fünf unfreiwillig Zeitreisenden daauffallen. Doch sie haben auch schon eine Tarnung parat.O-Ton 2 (Die King-Kong Kicker, 22 Sek.): MANN [...] Sag mal, wokommst du her? Hast so komische Klamotten an. Und so ne ulkige Frisur... JO Ähm ... TONI Aus der DDR! Wir kommen aus der DDR. MANN Ichglaub, mich knutscht ein Elch. - (laut) He, Günter! Stück mal'n Rückund lass die Bande sich setzen. Die sind aus der Ostzone! Haben rübergemacht! Oberaffengeil!Sprecherin: Die Freunde wissen weder, warum sie in derVergangenheit feststecken, noch wie sie wieder zurück in die Zukunftkommen. Nur gut, dass sie in einer Eisdiele auf einen überraschendenVerbündeten treffen.O-Ton 3 (Die King-Kong Kicker, 27 Sek.): ERZÄHLER Hinter dem Tischder Sechs steht plötzlich ein dunkelhaariger junger Typ, ein breitesGrinsen im Gesicht. [...] JO Hast du etwa gelauscht!? KONG Och, nurein bisschen. Ihr kommt aus der Zukunft, find ich dufte. AZIM Ichfind das gar nicht dufte. Verschwinde, Mann. KONG Hey... mach malGalama, Captain Kirk. Ich verpetz euch nicht. Wär ja schön blöd -jetzt, wo ich endlich mal welche aus der Zukunft treffe. Ich hab 'neMenge Fragen!Sprecherin: Gemeinsam gelingt es ihnen, eine Spur zu finden, diesie auf das Gelände einer amerikanischen Kaserne führt. Dort treffensie auf Professor Connor, den Erfinder einer sonderbarenZeitmaschine. O-Ton 4 (Die King-Kong Kicker, 19 Sek.): PROF CONNORIch müsste versuchen, neue Zeitkapseln herzustellen, und sie miteinem umgekehrten Laserstrahl beschießen. Dadurch würde ich dielokale Überlichtgeschwindigkeitsblase umdrehen. FLO Ähhh ... genaudas wollte ich auch grade vorschlagen. PROF. CONNOR Dadurch würdetihr statt in die Vergangenheit wieder in die Zukunft reisen.Abmoderationsvorschlag: Ob der Plan gelingt und die Freunde amEnde wirklich wieder im Jahr 2018 landen, erfahrt Ihr/Sie in "DieKing-Kong Kicker. Oberaffengeil". Das Hörspiel mit den Stimmen vonAndreas Fröhlich, Christoph Maria Herbst, Paulina Rümmelein sowie denFußballern Neven Subotic, Lars Bender und Sven Bender gibt's absofort bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu findet Ihr/finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell