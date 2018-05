Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Eine seit Jahrhunderten währende Fehde zwischen zwei Familien,düstere Geheimnisse und bestialische Morde: Thriller- undFantasy-Autor Markus Heitz zieht in seinem Werk, das er erstmals fürsHören verfasst hat, alle Register. "Die Meisterin" sorgt garantiertfür Gänsehaut und lässt niemanden kalt. Oliver Heinze mit unseremHörspiel-Tipp der Woche.Sprecher: Geneve Cornelius entstammt einer alten Henkers-Dynastie.Ihre Familie erbrachte Geständnisse und vollstreckte Urteile. Sie hatsich dem Heilen verschrieben und sich diese Kunst über Jahrhunderteangeeignet... und solange wahrt sie auch schon die Neutralität. Dochdann wird Geneves Bruder in London von einem Unbekannten angegriffen.O-Ton 1 (Die Meisterin, 32 Sek.): "Du stirbst in einem Hinterhof,Jacob Christian Heinrich Cornelius. So lange hast du gelebt,gefoltert, Menschen Schmerzen zugefügt. Aus Vergnügen und unter denabstrusesten Vorwänden. Damit ist es jetzt vorbei. Das Beste daranist: Niemand wird die Wahrheit erkennen. Niemand!"Sprecher: Geneves Mutter verdächtigt die Bugattis, eine weitereHenkers-Familie, mit der es eine weitzurückliegenede Fehde gibt. Siewill den Tod ihres Sohnes mit Geneves Unterstützung rächen. AberGeneve lehnt ab. Doch dann bekommt sie überraschenden Besuch ...O-Ton 2 (Die Meisterin, 31 Sek.): GENEVE (murmelt) "Nanu? Besuch?Um diese Uhrzeit? Hoffentlich ist es kein Notfall." ALESSANDRO"Signora Cornelius, mach en Sie bitte auf. Es ist dringend! Mein Nameist Bugatti. Alessandro Bugatti. Ich nehme an, dass Ihnen mein Nameetwas sagen wird." GENEVE (überrascht) "Was ... was wollen Sie hier?"ALESSANDRO "Mit Ihnen sprechen. Es geht um den Tod Ihres Bruders, mitdem ich nichts zu tun habe. Drinnen wäre mir ganz recht." GENEVE"Einen Moment. Ich komme runter."Sprecher: Es folgt eine Aussprache. Allessandro gelingt es, Genevevon seiner Unschuld zu überzeugen. Als dann auch noch Geneves Mutterdem Mörder zum Opfer fällt, beschließen sie auf die Jagd des Mörderszu gehen. Ihre Spur führt sie zu Charles Kruger nach New Orleans. Erverfolgt einen teuflischen Plan, dessen Ausführung die beiden umalles in der Welt verhindern müssen. Auf ihrer Mission finden sieungewöhnliche Unterstützung.O-Ton 3 (Die Meisterin, 42 Sek.): ALESSANDRO (erkennt schlagartig)"Elaine und Gedeon! Die Dämonenjäger. Porca miseria. Sie haben es aufKruger abgesehen." GENEVE "Sie werden ihm gefolgt sein. Diesen Gedeonsehe ich nicht. Vielleicht ist er schon im Gebäude. Wenn die zweiKruger erledigen, bevor wir mit ihm gesprochen haben, verlieren wirdie Informationen zum Mord an meiner Familie und die Verschwörungobendrein." ALESSANDRO "Dann retten wir diesem, diesem 'stronzo' dasLeben." GENEVE "Aber so, dass er nichts davon mitbekommt. (überlegtfieberhaft) Kruger könnte uns erkennen. Wir müssen aufpassen. Ichkümmere mich um die Elaine, du suchst Gedeon." ALESSANDRO "Was machenwir, wenn wir sie haben?" GENEVE (ohne zu zögern) "Reden. Wirbrauchen sie als Verbündete."Abmoderationsvorschlag:Ob es Geneve gelingt, den unheimlichen Mörder auszuschalten undwelcher Verschwörung sie auf die Schliche kommt, hören Sie in demwahrhaft epischen Audible Original Hörspiel "Die Meisterin". Dasgibt's ab sofort, mit den eindringlichen Stimmen von BettinaZimmermann, Stephan Luca und Uve Teschner bei Audible zum Download.Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell