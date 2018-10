Köln (ots) -Am 20. Oktober 2018 wäre Hotzenplotz-Erfinder Otfried Preußler 95Jahre alt geworden - am Tag seines Geburtstags ist im WDR 5 KiRaKadie neue Hörspiel-Adaption "Der Räuber Hotzenplotz und dieMondrakete" zum ersten Mal zu hören. Otfried Preußlers Tochter hatteTextfragmente dieses Stücks im Nachlass ihres Vaters gefunden und dieGeschichte vervollständigt, der WDR hat daraus nun das vierteHörspiel über den Kinderbuchklassiker produziert - zu hören am 20.10.ab 19.05 Uhr bei KiRaKa und zum Nachhören in der WDR Mediathek.Nachdem der dritte Hotzenplotz-Band mit dem wenig reißerischen Titel"Hotzenplotz 3" im Jahr 1973 veröffentlicht wurde, war allen Lesernder Kasperl-Trilogie klar, das ist nun also das Ende der Geschichte.Hotzenplotz ist rehabilitiert! Er hat das Räuberleben an den Nagelgehängt und eine Gastwirtschaft mit guter Küche im Wald eröffnet.Jedoch entstand die Geschichte "Der Räuber Hotzenplotz und dieMondrakete" noch bevor Preußler diesen versöhnlichen Schlussgeschrieben hatte. Ein schlichtes, kleines Kinder-Theater-Stück mitRegiehinweisen: Wieder ist es Hotzenplotz gelungen aus demSpritzenhaus auszubrechen. Die Erwachsenen, OberwachtmeisterDimpfelmoser und Kasperls Großmutter, sind außer sich; er vorEmpörung, sie vor Sorge. Und natürlich sind es Kasperl und Seppel dieHotzenplotz mal wieder listig dingfest machen. Diesmal eben mit einerMondrakete. Wie? Das verrät das WDR5-Hörspiel im KiRaKa.Ulla Illerhaus, Dramaturgin und Leiterin desWDR-Kinderradioprogramms, schrieb aus der Druckfassung noch vorErscheinen des Buches eine liebevolle Hörspielfassung. Die Aufnahmenmit Max von der Groeben als Kasperl, Daniel Rothaug als Seppel undWaldemar Kobus als Räuber Hotzenplotz fanden im Juni 2018 imWDR-Hörspielstudio statt. Traute Hoess ist als Großmutter und FelixVörtler als Oberwachtmeister Dimpflmoser zu hören. In weiterenRollen: Sigrid Burkholder als die Fee Amaryllis und Alexander Hauffals Zauberer Zwackelmann. Udo Wachtveitl führt als Erzähler durch dieGeschichte. Regie führte Petra Feldhoff, die Chefregisseurin des WDRHörfunks.Sendehinweis: "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete": Samstag,20.10.2018, 19.05-20.00 Uhr, WDR 5 im Digitalprogramm KiRaKahttps://kinder.wdr.de/radio/kiraka/hoeren/hoerspiele/index.htmlWiederholung: Sonntag, 21.10.2018, 14.05-15.00 Uhr, WDR 5 undKiRaKa-DigitalprogrammDas Hörspiel steht nach der Sendung für 7 Tage zum Nachhören in derWDR Mediathek."Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete"von Otfried PreußlerBearbeitung: Ulla IllerhausRegie: Petra FeldhoffProduktion: WDR 2018Redaktion: Ulla Illerhausab 6 JahrenFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationCarla SchmidtTelefon: 0221 220 7124Mail: carla-johanna.schmidt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell