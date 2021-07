Hörgerätespezialist Bernafon startet rein programmatische Mediakampagne

Berlin (ots) - "Es gibt immer einen Weg, das Leben zu verbessern."Mit dem Kunden DEMANT und der Marke Philips Hearing Solutions kann ZANATTA einen weiteren Neukunden vermelden.Daniela Häußler, Leiterin Leitung Marketing bei der für die Kampagne verantwortlichen Bernafon GmbH: "Die Entscheidung mit ZANATTA zusammen zu arbeiten, ist darin begründet, dass die Agentur keinem Netzwerk angehört und uns unabhängig beraten kann. Neben der crossmedialen Expertise nutzt ZANATTA die neuesten Technologien in der Mediaplanung und Aussteuerung der Kampagnen. Schlägt Maßnahmen vor, die im ersten Moment nicht den klassischen bekannten Maßnahmen entsprechen. Neben der ausführlichen Beratung, ist es auch die stetige Erreichbarkeit, Transparenz, Schnelligkeit und die Freundlichkeit der Ansprechpartner der Agentur die uns alle bei Bernafon überzeugt haben."Marcus Zanatta, Geschäftsführender Gesellschafter ZANATTA: "Das gesamte Team, um Maurice Gerlach und ich sind sehr stolz, dass wir künftig die Demant Gruppe auf Ihrem Wachstumskurs mit Philips Hearing Solutions in Deutschland begleiten und zum Wachstum beitragen dürfen."Kurzprofil Demant:Demant ist eine weltweit führende Gruppe im Bereich der Hörgesundheit und exklusiver Lizenznehmer von Royal Philips. Die Demant Gruppe ist im gesamten Hörgerätemarkt tätig und in mehr als 130 Ländern der Welt vertreten. Seit über einem Jahrhundert spielt die Demant Gruppe bei der Entwicklung von innovativen Technologien und neuem Know-how eine wichtige Rolle - immer mit dem Ziel, das Hören und die Gesundheit der Menschen zu verbessern und durch Hörgesundheit einen Unterschied im Leben der Menschen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie hier: www.demant.comMit den Philips HearLink Hörgeräten wird Demant die vernetzte Hörgesundheit auf ein neues Niveau heben und innovative Lösungen im Bereich integrierter Gesundheitsdienste anbieten. Diese kommen sowohl Fachleuten als auch den Menschen zugute, die mit einem Hörverlust leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.hearingsolutions.philips.com/de-deDie für Philips Hearing Solutions in Deutschland zuständige Vertriebsgesellschaft der Demant Group ist die Bernafon Hörgeräte GmbH mit Sitz in Berlin.Kurzprofil ZANATTA:Die inhabergeführte und unabhängige ZANATTA media group GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin und Leipzig wurde vor über 10 Jahren gegründet. Das Angebot von ZANATTA umfasst unabhängige Mediaberatung, crossmedialer Mediaplanung und Mediaeinkauf, Programmatic Advertising mit eigener TradingDesk, Social Media Marketing, Performance Marketing. www.zanatta.dePressekontakt:Yvonne StillerTel.: 030 948 71 213Email: ys@zanatta.deWeb: www.zanatta.deOriginal-Content von: ZANATTA media group GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell