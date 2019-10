Hörgerätebranche profitiert von alternder Bevölkerung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 1,35 Millionen Hörgeräte an Patienten mit Hörschädigung abgegeben.



Das gab die Europäische Union der Hörakustiker (EUHA) zum Auftakt ihres Kongresses am Mittwoch in Nürnberg bekannt. In Deutschland tragen laut dem Verband weit mehr als drei Millionen Menschen Hörhilfen. Nach eigenen Schätzungen könnte aber 5,5 Millionen Menschen mit Hörgeräten geholfen werden.

In Deutschland arbeiten den Angaben der EUHA zufolge 15 000 Hörakustiker in 6000 Meisterbetrieben. Damit gehöre Deutschland zu den bestversorgten Gebieten der Welt, sagte Dirk Köttgen vom Präsidium der EUHA. Die Branche setze pro Jahr 1,5 Milliarden Euro um. Die Alterung der Bevölkerung werde dazu beitragen, dass die Branche auch in Zukunft eine solide Entwicklung nehmen werde, sagte Köttgen. Das Durchschnittsalter der Kunden liege bei 70 Jahren. Statistiken sehen die Zahl der 70-Jährigen in Deutschland in den nächsten Jahren deutlich steigen.

Die Branche werde in den nächsten Jahren sehr stark auf technologische Neuerungen setzen, darunter auch künstliche Intelligenz. Schon jetzt sei das Hörgerät weit moderner als die grauen Kästchen der Vergangenheit. So könnten inzwischen TV-Programme, Telefonate und Inhalte von Smartphone-Apps direkt und ohne Knopfdruck ins Hörgerät gestreamt werden./dm/DP/fba