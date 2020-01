Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Journalisten interviewen ja manchmal sehrinteressante Menschen. So zum Beispiel auch der fürs ZDF arbeitende AndréGroenewoud. Er hat von Milliardär und Clan-Chef David Rockefeller über denbritischen Posträuber Bruce Reynolds und Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt bis hinzu Farah Diba-Pahlavi, der Ex-Kaiserin des Iran, jede Menge Zeitzeugen des 20.Jahrhunderts befragt. Was die alles zu erzählen hatten, hören Sie ab sofort inneunzehn faszinierenden Interviews in "Das wollte ich Ihnen noch sagen". JessicaMartin mit unserem aktuellen Audible Hörbuch-Tipp.Sprecherin: Die neunzehn Zeitzeugen, die André Groenewoud in "Das wollte ichIhnen noch sagen" interviewt, geben einen guten Einblick in die Geschichte des20. Jahrhunderts. Bestes Beispiel ist der Astronaut Buzz Aldrin von derApollo-11-Mission. Er betritt nach seinem Kommandanten Neil Armstrong zwar erstals zweiter Mensch den Mond - aber genau das macht ihn zur Legende:O-Ton 1 (DWIINS, 20 Sek): Neil Armstrong hatte zwar den Auftrag zurfotografischen Dokumentation bekommen und schoss die legendären Bilder auf demMond, doch sie machen ihn, Aldrin, im Raumfahreranzug unsterblich. "Warum wardas denn so?" "Nun ja, weil Neil eben die Kamera hatte. Ich musste ihm dieKamera nach unten geben. So konnte er die Bilder machen, als ich rauskam."Sprecherin: Diese Bilder verbreiten sich schnell um die Welt und sind seitdemmit Buzz Aldrin auf ewig verbunden. Richtig froh und glücklich macht ihn dasallerdings nicht:O-Ton 2 (DWIINS, 10 Sek): "Nach der Mondlandung habe ich eine Autobiografiegeschrieben", sagt er. "Sie hieß nicht 'Reise zum Mond', sondern 'Zur Erdezurückkommen'. Das war der schwierigste Teil meines Lebens."Sprecherin: Tatsächlich kämpft er schon bald danach mit Depressionen undverfällt dem Alkohol:O-Ton 3 (DWIINS, 15 Sek): Buzz Aldrin fährt sich mit seinen Händen durch dasnach hinten gekämmte, schlohweiße Haar, dann sagt er: "Ich habe es aber niebereut, zum Mond geflogen zu sein. Schwierigkeiten gehören dazu und sorgendafür, dass Menschen dazulernen und das Beste aus sich herausholen."Sprecherin: Genau das macht Buzz Aldrin auch. Er zieht sich weitgehend aus derÖffentlichkeit zurück, gründet seine ShareSpace-Stiftung, um Kinder fürWissenschaft und Technik zu begeistern, gelegentlich tritt er in Schulkassenauf. Im Dezember 2016 springt er auf einer Expedition zum Südpol gerade noch sodem Tod von der Schippe - und ein paar Monate später,...O-Ton 4 (DWIINS, 26 Sek): .... im Juli 2017, wird er zum Hauptdarsteller beieiner Rede von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Ob unfreiwillig oderwohl kalkuliert - das weiß man bei Aldrin nie so genau. Auf jeden Fall steht erdirekt neben Trump im Roosevelt Room im Weißen Haus, als dieser eine Rede überden Weltraum hält. Seine schrägen Grimassen an der Seite des US-Präsidentenwerden weltweit zum Brüller und bei YouTube zum Klassiker.Abmoderationsvorschlag: Mehr interessante Geschichten großer Persönlichkeitenaus dem 20. Jahrhundert hören Sie ab sofort in neunzehn spannenden Interviews in"Das wollte ich Ihnen noch sagen" von André Groenewoud. Die ungekürzteHörbuch-Fassung mit einem Vorwort von Guido Knopp wird Ihnen exklusiv vonAudible präsentiert und gibt's nur dort zum Download. Mehr Infos dazu finden Sieunter https://audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56459/4484175OTS: Audible GmbHOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell