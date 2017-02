Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Freunde begleiten uns oft ein Leben lang, für viele sind Freundemanchmal sogar die bessere Familie. Genau so eine Geschichte erzähltdie amerikanische Schriftstellerin Hanya Yanagihara in ihrempreisgekrönten Roman "Ein wenig Leben". Eine Geschichte über dielebenslange Freundschaft zwischen vier Männern und ein dunklesGeheimnis. Ab sofort (ab 06. Februar) gibt´s "Ein wenig Leben" auchals Hörbuch. Oliver Heinze mit unserem Audible-Tipp der Woche.Sprecher: Der in einem Heim aufgewachsene, charismatische Jude istein krasser Außenseiter, als er sein Studium beginnt:O-Ton 1 ("Ein wenig Leben", 0:14 Min.): "Dass seine Kindheituntypisch verlaufen war, hatte er auch vor dem College schon gewusst.Aber erst in letzter Zeit hatte er zu begreifen begonnen, wieuntypisch sie tatsächlich war. Ihre Fremdartigkeit schützte undisolierte ihn gleichermaßen."Sprecher: Doch dann lernt er im Wohnheim drei Studenten kennen undfindet zum allerersten Mal wahre Freunde fürs Leben:O-Ton 2 ("Ein wenig Leben", 0:25 Min.): "Er bewunderte alle dreiseiner Mitbewohner, aber Willem war derjenige, dem er vertraute. ImHeim hatte er schnell gelernt, dass es drei Typen von Jungen gab: Dererste Typus zettelte einen Kampf an (das war JB). Der zweitebeteiligte sich nicht daran, holte aber auch keine Hilfe (das warMalcolm). Und der dritte versuchte tatsächlich, einem zu helfen(dieser Typus war am seltensten, und Willem gehörte ihm an)."Sprecher: Vor allem zwischen Jude und Willem entwickelt sich schonbald eine besonders enge Beziehung:O-Ton 3 ("Ein wenig Leben", 0:16 Min.): "Seine Gefühle für Judewaren komplizierter Natur. Er liebte ihn und hatte Angst um ihn. Undmanchmal kam es ihm vor, als wäre er ebenso sehr sein älterer Bruderund Beschützer wie sein Freund - und er wusste auch, dass er nichtsfür ihn tun konnte."Sprecher: Denn Jude wird immer wieder von den Dämonen seinerKindheit eingeholt - und er ist besessen davon....O-Ton 4 ("Ein wenig Leben", 0:24 Min.): "...den genauen Moment zubestimmen, in dem sich alles zum Schlechten gewendet hatte. Abereigentlich wusste er es: Es war geschehen, als er an jenem Nachmittagdas Gewächshaus betrat. Als er sich hineinführen ließ, als er alleszurückließ, um Bruder Luke zu folgen. Das war der Moment gewesen. Unddanach war es nie wieder gut gewesen."Sprecher: "Ein wenig Leben" ist ein fesselndes und erschütterndesHörbuch, das einen nicht mehr loslässt. Dafür sorgt nicht zuletztauch Torben Kessler mit seiner eindringlichen Stimme, die sehr vielUnerwartetes, Seltsames und Düsteres - aber auch sehr viel Schönes zuTage bringt. Jetzt auch in der ungekürzten Version mit fast 36Stunden Laufzeit zum Download bei Audible.Abmoderationsvorschlag:Bei Kritikern wird "Ein wenig Leben" bereits als Kandidat für denHörbuchpreis in diesem Jahr gehandelt. Wer sich auch von diesemMeisterwerk in den Bann ziehen lassen möchte: "Ein wenig Leben"können Sie sich ab 06. Februar als Hörbuch bei Audible.deherunterladen.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Hendrik Gerstung /PR ManagerAudible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-132hendrig@audible.de // www.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell