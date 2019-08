Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Anna und Charlotte: So heißen die beiden im Oktober 1899 geborenenGroßmütter der Wiesbadener Autorin Katharina Fuchs. Die eine wächstin ärmlichen Verhältnissen in einem kleinen Ort im Spreewald auf, dieandere ist Tochter eines reichen sächsischen Großgrundbesitzers. ZweiWeltkriege erleben die beiden Frauen unabhängig voneinander, bevorsie sich 1953 zum ersten Mal begegnen. Die spannende Geschichte ihrerGroßmütter - und nebenbei auch die des Berliner Kaufhauses KaDeWe -erzählt Katharina Fuchs in "Zwei Handvoll Leben". Oliver Heinze mitunserem aktuellen Audible-Hörbuch-Tipp.Sprecher: Deutschland 1914: Charlotte wächst auf dem Land auf undblickt in eine rosige Zukunft, weil sie später den gut gehenden Hofihres Vaters Richard übernehmen soll. Seine ständigen cholerischenAusbrüche machen ihr allerdings schwer zu schaffen.O-Ton 1 (Zwei Handvoll Leben, 24 Sek): Richard warf seineServiette auf den Teller und sprang auf. Sein Gesicht nahm einegefährliche Röte an. "Drei Weibsleute sind nicht in der Lage, zuWeihnachten ein Neunerlei zuzubereiten, wie es sich gehört. Davergeht einem doch der Appetit." Alle wussten, dass es keinen Sinnhatte, ihn zu beschwichtigen. Jedes Wort, das jetzt fiel, würde ihnnur weiter provozieren, und was dann passieren konnte, war völligunberechenbar. Sprecher: Sie lernt Leo kennen, ihre erste großeLiebe. Doch der erste Weltkrieg verändert Charlottes Leben für immer.O-Ton 2 (Zwei Handvoll Leben, 23 Sek): "Warum sind Sie hierhergekommen, Leo?" "Ich dachte, Sie freuen sich, mich wieder zu sehen,Charlotte." "Sicher freue ich mich, vor allem darüber, dass Sie denKrieg scheinbar so unversehrt überstanden haben. Aber ich bin nichtmehr das dumme, kleine Mädchen, dem Sie vor dem Krieg den Kopfverdreht haben. Und Zeit zum Teetrinken und Plaudern habe ich auchnicht. Wenn Sie mich also bitte entschuldigen."Sprecher: Anna dagegen lebt in einer armen Großfamilie in einemkleinen Dorf im Spreewald. Zwar ist das Geld immer knapp, aber ihreMutter hat gelernt zu improvisieren.O-Ton 3 (Zwei Handvoll Leben, 21 Sek): Der Weihnachtsbaum war mitKugeln und Lametta behängt und von Kerzen erleuchtet, die schon dasJahr über gesammelt worden waren. Darunter und daneben lagen dieGeschenke: Anna sah schon von Weitem, dass sie ein neues Kleidbekommen hatte, aus einem schönen, dunkelblauen Wollstoff, den sieallerdings irgendwo schon einmal gesehen hatte. Sie kam nur im Momentnicht darauf, wo.Sprecher: Sogar das damals noch übliche Lehrgeld treibt die Mutterauf, damit Anna eine Lehre als Schneiderin machen und 1919 nachBerlin gehen kann. Mit ein bisschen Glück ergattert Anna dort schonbald eine der begehrten Näherinnen-Stellen im Kaufhaus des Westens.O-Ton 4 (Zwei Handvoll Leben, 26 Sek): "Wie Sie an eineNähmaschine kommen, ist allerdings Ihr Problem." Anna verließ sofortder Mut. Es war für sie unmöglich eine Maschine zu kaufen, sie warviel zu teuer, und wer verlieh in diesen Zeiten schon eineNähmaschine? "Also, was ist? Schlagen Sie ein?" Er streckte ihr dieHand entgegen. "Nur Mut: Werden Sie Unternehmerin, FräuleinTannenberg", redet er ihr gut zu.Sprecher: Genau das macht Anna dann auch - und dabei lässt siesich in Berlin genauso wenig unterkriegen wie Charlotte in Sachsen.Doch dann beginnt der Zweite Weltkrieg und stellt die beiden Frauenvor neue große Herausforderungen.Abmoderationsvorschlag:Wie beeindruckend Anna und Charlotte ihre Leben gemeistert habenund wie sie sich 1953 zum ersten Mal begegnet sind, hören Sie in"Zwei Handvoll Leben" von Katharina Fuchs. Diese auf wahrenBegebenheiten beruhende, fesselnde Familiensaga, in der ihre beidenGroßmütter im Mittelpunkt stehen, ist in der von Tanja Fornaroeingelesenen ungekürzten Hörbuch-Fassung nur bei Audible zum Downloaderhältlich. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell